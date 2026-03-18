Във Франция 1 милион коли по пътищата са с фалшиви регистрации

Франция е изправена пред един от най-големите административни скандали в историята на автомобилната индустрия. Според доклада на държавния одитор Cour des comptes, до един милион коли са със съмнителни или напълно незаконни регистрации.

Разследването разкрива, че небрежният надзор върху системата за цифрова регистрация на автомобили е позволил на престъпни мрежи да използват фалшиви компании за регистрация на превозни средства, избягване на глоби и дори легализиране на крадени коли.

Проблемът води началото си от 2017 г., когато Франция реши частично да приватизира системата за регистрация на автомобили. Целта е да се ускорят административните процедури и да се намали бюрокрацията, така че на автокъщите и оторизираните посредници е предоставен директен достъп до държавната база данни SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules).

На теория оторизираните оператори трябва да проверят документите и самоличността на собственика, преди да регистрират превозното средство. На практика системата се оказа твърде зависима от самоконтрол.

Одиторите установиха, че престъпни групи са се възползвали от вратички в системата и са открили около 300 фалшиви фирми, които са получили достъп до базата данни за регистрации. След това чрез тях са регистрирани десетки хиляди или дори стотици хиляди коли.

Такива "фантомни регистрации" са позволявали на автомобилите да се движат легално по пътищата, докато истинският собственик често е бил почти невъзможен за откриване.

Последиците са сериозни. Смята се, че между 2022 и 2024 г. държавата е загубила над 550 милиона евро поради неплатени глоби и регистрационни такси. Но финансовите загуби са само част от проблема. Когато полицията или застрахователните компании се опитват да идентифицират собственика на превозното средство, те често се сблъскват с административна безизходица, защото колата е официално регистрирана на компания, която всъщност не съществува.

Подобна система е давала възможност за други форми на злоупотреба. Санкциите за нарушения като превишена скорост, неплащане на пътни такси или паркиране често се озовават на адреси на несъществуващи фирми, което позволява на шофьорите да избегнат глоби и наказателни точки.

Брокерите са предлагали "бързи и лесни регистрации" с минимална документация, а клиентите в замяна са получавали автомобил, който административно е било почти невъзможно да се свърже с тях.