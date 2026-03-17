Спасяват 437 млн. евро по плана за възстановяване през транспортен закон. В него влязоха зарядните станции за електромобили

Дефиниция за зарядни станции и изисквания за изграждането им влязоха в Закона за обществения транспорт, който депутатите от транспортната комисия приеха днес на второ четене. За да обоснове тези текстове в комисията дойде министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която обясни на депутатите, че приемането им ще позволи използването на 473 млн. евро по плана за възстановяване и устойчивост. Настояването е и от вицепремиера по европейските средства Мария Недина, стана ясно по време на дебата.

Това спешно прехвърляне на текстове от проектозакона за енергията от възобновяеми източници се наложи след като депутатите от енергийната комисия не можаха три пъти да съберат кворум. Към свикване на заседания на комисията се пристъпи след като служебният министър на енергетиката Трайко Трайков обвини председателката на комисията Павела Митова, че отказва да насрочи комисия, тя се опита да го направи същия ден и още два пъти.

Дефиницията гласи, че зарядната станция е съоръжение от една или повече зарядни точки на едно място. Председателят на комисията Кирил Добрев шеговито коментира, че нейното място е в транспортния закон, а защо не следващия път да влезе и дефиниция за електрическа крушка.

Депутатите задължиха и кметовете на общините да осигурят изграждането и възможностите за използване на публично достъпни зарядни станции за бързо зареждане с мощност минимум 22 киловата.

Те гласуваха и броя на зарядните станции според населението:

- в общини с население над 5000 души трябва да има минимум 1 зарядна станция;

- в общини с население от 10 000 до 100 000 души - минимум 3 зарядни станции;

- в градове с население над 100 000 души - минимум 5 зарядни станции;

- м градове с население над 300 000 души - минимум 10 зарядни станции.

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Халил Летифов видя в приемането на текстовете ръката на "Капитал" и на Иво Прокопиев. Министър Младенова му отговори, че тестовете са внесени от предишното редовно правителство в Закона за енергията от възобновяеми източници и е изискване на ЕК.