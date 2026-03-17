Автобусите по общинските схеми няма да спират на автогари

Депутатите от транспортната комисия дефинираха и какво е транспортна бедност и механизми за справянето с нея

Автобусите по общинските транспортни схеми няма да са задължени да спират на автогарите. Това предложение на автобусните превозвачи приеха депутатите от транспортната комисия при второто четене на Закона за обществения транспорт.

Мега законопроектът, който ще е основата за реформата в обществения пътнически транспорт и беше приет на първо четене в зала, предвижда 6 месеца след обнародването му да има Национална транспортна схема, в която водещ е влакът, а разписанията на автобуси, самолети, кораби се водят по него

В схемата се предвижда престоят при прекачването на пътниците от влак на автобус или от влак на влак да е не повече от 15-20 минути. Автобусът пък тръгва 15-20 минути след пристигането на влака, когато се явява отвеждащ транспорт, и по-малко от 30 минути преди отпътуването на влака, когато докарва пътници за него.

Предвижда се и единен билет за влак, автобус, самолет и кораб, както и той да е електронен.

Промяната автобусите до селата да не плащат за автогара се дебатира по време на второто четене в комисия. Темата беше повдигната от председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. Тя даде и текста, който припознаха депутатите.

Според нея при билет от 0,80 евро да се плаща 10 евро такса е нелогично и е разоряващо за малките транспортни фирми, които возят пътници от село до града. Освен това със субсидията си те плащат на автогарите и фактически държавата ги подпомагала.

За превозвачите, които возят по националната, междуобщинските транспортни схеми остава задължението да спират на автогари.

Беше приета дефиницията за транспортна бедност, предложена от председателя на комисията Кирил Добрев. На транспортната комисия явно и дойде в повече чуденето кой трябва да я дефинира и подобно на енергийно бедните, при чиято дефиниция водеща стана енергетиката, така и транспорта реши да я дефинира.

Тя е налице, когато лица или домакинства нямат реален достъп до обществен транспорт заради липса на транспортна услуга, прекомерна цена спрямо доходите, недостатъчна честота е свързаност на транспорта, физическа недостъпност на транспортната инфраструктура.

Комисията прие и механизми за справянето с транспортната бедност. Тя постанови компетентните органи да предприемат мерки за ограничаване на транспортната бедност чрез осигуряване на транспортно обслужване на населени места без обществен транспорт, въвеждане на превози по заявка или други гъвкави транспортни решения, прилагане на социални тарифни политики, интегриране на различните видове транспорт.

В раздела за тарифите пък беше прието предложение на Божидар Божанов за цифров портфейл.