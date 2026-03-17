Новите продукти са подредени в началото на филиалите, асортиментът залага на качествени, свежи и лесни за приготвяне готвени храни

Огромно разнообразие от продукти с готвена и полуготова храна, включително салати и сандвичи, предлага Kaufland България в новата си To Go концепция. „Бързият“ асортимент стартира с над 100 продукта, а целта е в следващите месеци броят им да се увеличава.

Новата To Go концепция ще бъде налична първоначално в 20 филиала в осем града – София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Ботевград, Перник и Кюстендил.

Асортиментът, който е подреден в специални брандирани витрини в началото на магазините, предлага разнообразни решения за бързо хранене – от свежи салати, напитки и десерти, печени месни специалитети и панирани пилешки продукти до сандвичи, багети, тортили и бургери. В него присъстват още готови ястия, супи, паста и пици, както и суши. За клиентите, които търсят по-леки опции, са налични и разнообразни продукти с хумус, а също фалафели и зеленчуци, които могат да бъдат чудесен вариант за бързо хапване в офиса или за из път. Категорията се допълва от богат избор от напитки – кафе и млечни напитки, смутита, натурални сокове и студени чайове.

Като част от развитието на удобните решения за хранене в движение Kaufland разширява и асортимента в топлите витрини в част от магазините. Освен пилета на грил, клиентите могат да открият и печени пилешки бутчета, крилца, пилешки бургер кюфтета и други готови предложения.

Компанията увеличава и асортимента на свежата витрина с обслужване с предварително нарязани и опаковани колбаси, кашкавали, рибни деликатеси и различни плата.

В To Go зоната са представени и продукти от марките „Лесно“ и Eat Good, които предлагат готови решения за бързо и балансирано хранене. Продуктите с марка „Лесно“ са произведени в България по авторски рецепти и се отличават с чист състав без добавени изкуствени консерванти и оцветители. Марката Eat Good предлага балансирани готови ястия, създадени за хора с активен начин на живот и динамично ежедневие.

Концепцията включва специални To Go хладилни витрини, разположени в началото на магазините, с разнообразни готови и полуготови предложения, които улесняват клиентите в динамичното им ежедневие. Броят на витрините зависи от големината на филиала, като асортиментът се адаптира спрямо конкретния магазин.