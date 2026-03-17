ЦСКА обжалва наказание заради знаме със свастика

Разследват „Райънеър“ за корупция в Азорските острови

"Райънеър" СНИМКА: АРХИВ

Португалските власти подозират ирландската авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair), че е получила преференциално третиране от държавен орган на Азорските острови в замяна на незаконно финансиране. Това обявиха днес властите, цитирани от Франс прес, след серия от акции.

Националното подразделение за борба с корупцията към съдебната полиция е извършило 14 акции в „частни домове, държавни органи, частни асоциации и адвокатски кантори“ на островите Сао Мигел, Терсейра и Фаял, както и в Лисабон.

Предявени са обвинения срещу петима души по подозрение в „измама при получаване на субсидии, присвояване, нелоялна конкуренция и злоупотреба с власт“, ​​се посочва в комюнике на полицията.

„Разследването е за предполагаемо фаворизиране на авиокомпания от държавен орган, по-специално чрез незаконно финансиране при неправомерното възлагане на договори, финансирани в рамките на Оперативната програма "Азорски острови 2030", която ръководи използването на европейски средства на архипелага“, обясниха властите.

Полицейски източник, интервюиран от АФП, потвърди съобщенията в медиите, че въпросната авиокомпания е „Райънеър“.

Нискотарифният превозвач обяви миналия ноември, че ще прекрати полетите си до Азорските острови в края на март, позовавайки се на прекомерно високи летищни такси, припомня БТА. 

„Райънеър“ извършва полети до автономната португалска област, намираща се в северната част на Атлантическия океан, от около 10 години.

