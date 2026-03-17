Зеленски: Възстановяването на петролопровода „Дружба“ ще отнеме седмици, въпреки помощта на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна прие предложената от Европейския съюз техническа помощ и финансиране за възстановяване на доставките по повредения петролопровод „Дружба“, но също така подчерта, че ще са необходими седмици за възобновяването на доставките по него на руски петрол за Унгария и Словакия. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в публикувано днес писмо, адресирано до председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща, предадоха Ройтерс и БТА.

Ремонтните дейности по тръбопровода „Дружба“ са в заключителна фаза и се очаква помпената станция да бъде възстановена до месец и половина, „при липса на по-нататъшни атаки от страна на Русия“, изтъква Зеленски в писмото.

Доставките на руски петрол по „Дружба“ за Унгария и Словакия са спрени от края на януари, след като Киев заяви, че руски удар е поразил съоръженията на петролопровода в Западна Украйна и че ремонтните дейности ще отнемат време.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняват Украйна, че забавя възобновяването на доставките на петрол.

С оглед на предстоящата среща на върха на лидерите на ЕС по-късно тази седмица, унгарският премиер Виктор Орбан заяви по-рано днес, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска да получи финансиране от Брюксел, Украйна трябва да възобнови доставките по петролопровода "Дружба".

"Ако няма петрол, няма и пари", подчерта Орбан във видео, публикувано във Фейсбук.

Украйна обаче отрича умишлено да забавя ремонтните дейности на засегнатите съоръжения на петролопровода.

„Твърденията, че Украйна умишлено възпрепятства транспортирането на петрол през тръбопровода „Дружба“, са неоснователни“, заяви още Зеленски в писмото.

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране за ремонта на „Дружба“. Европейски експерти са на разположение незабавно, посочиха днес в съвместно изявление Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.