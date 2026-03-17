Европейските пазари приключиха сесиите с повишения въпреки поскъпването на петрола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите европейски фондови пазари приключиха днешната търговия с преобладаващ растеж, въпреки че цените на петрола се повишиха над 100 долара за барел поради подновените опасения относно доставките, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX наддаде с 0,71 на сто до 23 730,92 пункта.

Парижкият CAC 40 е нагоре с 0,49 на сто до 7974,49 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 0,83 на сто до 10 403,6 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 нарасна 0,67 на сто до ниво 602,45 пункта.

В Цюрих водещият швейцарски индекс SMI се повиши с 0,62 на сто до 12 962,41 пункта.

Акциите на компаниите за комуналните услуги, петрол и газ, застрахователните дружества и телекомите отбелязаха най-големи увеличения днес, докато технологичните и индустриалните фирми леко поевтиняха, информира БТА.

Междувременно цените на петрола се повишиха с до 4 на сто преди да се отдръпнат леко следобеда на фона на продължаващата несигурност относно ситуацията в Близкия изток и защитата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Цената на петролния сорт Брент се търгуваше за 101,66 долара за барел към 18:35 ч. българско време, което е с 1,5 на сто над равнището на затваряне на вчерашната сесия. Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с почти 1,2 на сто до 94,58 долара за барел.