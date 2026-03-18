От вятърна енергия са осигурени над 17% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 17,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,8 процента от общото количество електроенергия (1134 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,7 процента (206 гигаватчаса) от нея, посочи БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (54 процента), Ирландия (52,9 на сто) и Швеция (45,3 процента). В България делът е 0,4 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (270,3 гигаватчаса), Швеция (181,4 гигаватчаса) и Франция (123,5 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,2 гигаватчаса.

