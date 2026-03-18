Георги Шарков: Машините гарантират честни избори

Шанхай сертифицира 42 нови регионални централи и развойни центрове на мултинационални компании

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Днес в Шанхай се проведе церемония по връчване на сертификати на 42 регионални централи на мултинационални компании и чуждестранни развойни центрове, съобщи КМГ.

Градът призна нови 30 регионални централи на мултинационални компании и 15 чуждестранни научноизследователски и развойни центъра, като повечето са ключови за развитието на индустрии като биомедицина, интегрални схеми, високотехнологично оборудване, автомобилостроене и модни потребителски стоки.

През 2025 г. в Шанхай са регистрирани над 6300 нови предприятия с чуждестранно участие, което представлява ръст от 6,8% на годишна база, а реално усвоените чуждестранни инвестиции надхвърлят 16 милиарда долара. Също през миналата година са признати 60 нови регионални централи на мултинационални компании и 45 чуждестранни развойни центъра.

Към края на февруари тази година общият им брой достига съответно 1084 регионални централи и 647 чуждестранни развойни центъра.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Здраве

Български Фермер

