Георги Шарков: Машините гарантират честни избори

Износът на автомобили от Китай запазва силен ръст през първите два месеца

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Според последни данни на Китайската асоциация на автомобилната индустрия, през първите два месеца на 2026 г. износът на автомобили от страната продължава да нараства с високи темпове като общият обем е достигнал 1,352 млн. бройки или ръст от 48,4% на годишна база, съобщи КМГ.

Само през февруари износът възлиза на 672 хил. автомобила, което е увеличение от 52,4% спрямо същия период на миналата година.

Особено силно представяне отбелязват електромобилите, чийто износ за първите два месеца достига 583 хил. бройки – повече от двойно увеличение с ръст от 110% на годишна база. Те формират над 40% от общия автомобилен износ и се превръщат в основен двигател на растежа.

От асоциацията очакват износът на автомобили да продължи да расте стабилно и да се утвърди като ключов символ на глобалното присъствие на китайското производство.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

