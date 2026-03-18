Износът на автомобили от Китай запазва силен ръст през първите два месеца

Според последни данни на Китайската асоциация на автомобилната индустрия, през първите два месеца на 2026 г. износът на автомобили от страната продължава да нараства с високи темпове като общият обем е достигнал 1,352 млн. бройки или ръст от 48,4% на годишна база, съобщи КМГ.

Само през февруари износът възлиза на 672 хил. автомобила, което е увеличение от 52,4% спрямо същия период на миналата година.

Особено силно представяне отбелязват електромобилите, чийто износ за първите два месеца достига 583 хил. бройки – повече от двойно увеличение с ръст от 110% на годишна база. Те формират над 40% от общия автомобилен износ и се превръщат в основен двигател на растежа.

От асоциацията очакват износът на автомобили да продължи да расте стабилно и да се утвърди като ключов символ на глобалното присъствие на китайското производство.