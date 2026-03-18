ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
БНД на Хонконг е нараснал с 4,6% през 2025 г.

Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. брутният национален доход (БНД) на Хонконг се е увеличил с 4,6% спрямо предходната година до 3 666,2 млрд. хонконгски долара (около 467,85 млрд. щатски долара) по текущи пазарни цени, съобщи във вторник Отделът за преброяване и статистика на правителството на Специалния административен район Хонконг, съобщи КМГ.

БНД на Хонконг обозначава общия доход, спечелен от жителите на Хонконг от различни икономически дейности. Данните показват, че през 2025 г. БНД на Хонконг надвиши местния брутен вътрешен продукт (БВП) от 3 331,8 млрд. хонконгски долара с 334,4 млрд. хонконгски долара.

След отчитане на ефекта от промените в цените, БНД на Хонконг се е увеличил с 3 процента в реално изражение през 2025 г. спрямо 2024 г. През четвъртото тримесечие на 2025 г. БНД на Хонконг се е повишил с 5,1 % в реално изражение в сравнение с предходната година, докато БВП за същия период е нараснал с 3,8% в реално изражение.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС