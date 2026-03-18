Парламентът ще пита Гюров, мислят ли да запазят работните места в комплекса "Марица Изток"

Каква ще бъде позиция на България по отношение на търговията с въглеродни квоти за предстоящия Европейски съвет на 19 март т. г. и Министерският съвет ще гарантира ли работните места, въгледобива и електроенергията от ТЕЦ "Марица-изток", ще поиска да разбере парламентът от премиера Андрей Гюров и вицепремиера по европейските средства Мария Недина. За целта те ще бъдат извикани на изслушване в Народното събрание.

В началото на пленарното заседание Искра Михайлова от "Възраждане" изчете декларация, в която да поиска да се гласува такава позиция и за целта поиска 30 минути почивка, в която да се събере комисията по енергетика, която да разгледа проекта на решение, внесен от "Възраждане", за задължаване на Министерския съвет да заяви позиция на България за временно преустановяване на прилагането на системата за търговия с емисии. Това е ключов и критичен момент за Република България, за енергетиката и икономиката на нашата държава, отбеляза Михайлова.

По време на комисията депутатите се обединиха около идеята първо да изслушат в зала премиера Гюров и вицепремиера Недина и след като чуят позицията им, едва тогава да изготвят текст, подкрепен от всички парламентарни групи. Най-вероятно изслушването ще се случи още днес, след като се приеме удължителният бюджет.

А председателят на енергийна комисия Павела Митова увери, че ако трябва да свиква енергийна комисия, ще го направи и в 2 часа през нощта, за да бъде изчистено решението за "Марица-изток".