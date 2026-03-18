Няма да се вдигат цените на автобусните превози за Великден, казват от бранша

Засега се крепи положението - няма осезателно повишаване на цената билетите в България и за чужбина, заяви за Нова нюз Георги Милошев от Конфедерацията на автобусните превозвачи в България. Според него увеличението е свързано с лицензионния режим на автобуса.

"Когато се дава разрешително на транспорт на пътници, тогава има ценоразпис, който е одобрен, и много трудно може да се излезе от него.

Около 41% от цената билета е от цената на горивата. Ако се стигне до повишаването й, се стига до една европейска директива, която ние сме подписали много отдавна. Според нея никоя фирма няма право да вдига цената на билета своеволно, без да се съобрази с инфлационния цикъл на страната.

Пари трябват за общинските превози, за да не се стига до главоломно вдигане на цените.

Отидете сега по гишетата (става дума за централната автогара в София) - няма никакво повишение на цените, ако искате да си купите билет за Великден.

Хората трябва да знаят, че няма никакво увеличение на цените за очаквания голям поток за Великден. По този начин браншът се стреми да запази своето статукво и да запази спокойствието на гражданите", допълни инж. Милошев. Той обаче бе категоричен, че браншът обезателно ще настоява за компенсации.

"Както при ковида - тогава правителството много добре се отзова, фирмите бяха компенсирани с финансови средства и така се стигна до запазване на бранша, а не до масови фалити.

Толтаксите не са ниски - те също формират цената на билета. Те обаче касаят повече междуградски и международни превози", каза инж. Георги Милошев.