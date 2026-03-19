Peugeot разработи нов бензинов двигател с турбокомпресор

Peugeot представи нов трицилиндров бензинов двигател, който ще бъде наличен в моделите 208 и 2008 през следващите месеци. Двигателят скоро ще се предлага в голяма гама от моделите на групата Stellantis, замествайки двигателя PureTech. Новият агрегат отговаря на еко разпоредбите Евро 7.

Новият двигател има работен обем от 1,2 литра и три цилиндъра, но Peugeot твърди, че е с нов дизайн с намалени емисии и разход на гориво. Новите елементи включват интелигентен турбокомпресор с променлива геометрия, който ще осигури отзивчивостта на двигателя при ниски обороти, без да се прави компромис с производителността. Има и преработена система за впръскване на гориво под високо налягане, която ще работи по по-ефективен цикъл на горене на Милър.

Цикълът на Милър е процес, който повишава ефективността чрез ранно затваряне на всмукателните клапани или по-дългото им отваряне. Това води до по-добро съотношение на компресия и разширение.

Засега Peugeot разкри само една спецификация за двигателя, който ще има 99 к.с. при 5500 об/мин, с максимален въртящ момент от 205 Нм от 1750 об/мин. Peugeot също потвърди, че този нов двигател ще отбележи края на противоречивата система, при която ангренажният ремък се намира в среда, напоена с масло. Такъв беше случаят с предишния двигател, който имаше сериозни проблеми с това конструктивно решение до 2021 г. Вместо това е инсталирана по-здрава ангренажна верига.

Stellantis успя да удължи периодът на поддръжка до всеки две години или 25 000 километра с новата система, в сравнение с 12-месечните интервали за обслужване на PureTech.