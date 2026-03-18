Иван Христанов: Започваме акция чиста храна

Поставяме началото на акция „Чиста храна" тя няма определен срок, но ще бъде интензивна преди Великден и Гергьовден. Ще гарантираме на българите, че храната, която достига до нашата трапеза е гарантирана. Това каза министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Акцията е във връзка с откритите над 40 огнища на болестта шап на о. Крит, а от вчера и на о. Лесбос. Затова с МВР се правят КПП-та, които ще проверяват всички транспортни средства, които превозват живи животни, тяхната документация и произход. Те ще са разположени във вътрешността на страната, по пътищата, близо до границите. Ще се извършват и съвместни проверки при сигнали, обясни зам.-директорът на главна дирекция "Национална полиция" старши комисар Цветан Йоцов.

Директорът на БАБХ Ангел Мавровски допълни, че вече има засечени пратки с агнета от Гърция, спрени са и такива към Ихтиман от Румъния. На границата с южната ни съседка вече се проверяват всички транспортни средства с животни.

Христанов припомни, че при акция миналата седмица беше разкрита схема за нелегален внос и транжиране на животни край Ихтиман. Според него това е била основната причина за шарката при дребните преживни животни миналата година, която унищожи 2% от българското поголовие. "Благодарение на сътрудничеството ни с МВР разкрихме ужасяваши картини в незаконни кланици, където след серия от незаконни действия месото се е транжирало и стигало до нашата трапеза. Удивително е, че с години никой не е забелязал, затова смятаме, че става въпрос или за силно безразличие, или за форма на чадър."