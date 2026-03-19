Китайски електрически камион, сглобяван в Белгия, с пробег 670 км и 25 тона товар

Георги Луканов

[email protected]

4108
Китайският електрически камион Windrose Global E700. Снимка:Windrose

Китайският електрически камион Windrose Global E700 пристигна в Европа. Планът е да се заобиколят европейските тарифи, като камионът се сглобява от готови части, произведени в Китай в Антверпен. Така цената му е от порадъща на 250 000 евро. 

Дизайнерското вдъхновение за този камион се крие в камиона Semi на Tesla.  Иначе Global E700 е проектиран от самото начало за товарни превози на дълги разстояния, а не за регионална дистрибуция. Той има пробег до 670 км с максимален полезен товар и товароносимост от 25 тона.

E700 се захранва от LFP батерия с капацитет над 700 kWh. Въпреки че LFP батерията предлага малко по-ниска енергийна плътност, тя ще позволи по-голяма издръжливост, което е особено важно за транспортния сектор. Прогнозираният експлоатационен живот е 2,5 милиона километра. Задвижващата система има четири независими електрически двигателя, по един на колело. Този камион е способен да изкачва 25-процентов наклон от място при пълно натоварване, а производителят твърди, че превъзхожда дизеловите камиони. 

Общата мощност е 1000 kW, като 680 kW се доставят непрекъснато.

Китайският електрически камион Windrose Global E700. Снимка:Windrose
