Електромобилите са спестили 1,7 млн.барела на ден за м.г.

Благодарение на глобалния парк от електрически превозни средства е спестено потреблението на 1,7 милиона барела на ден през 2025 г. в сравнение с 1,3 милиона през 2024 г., според проучване на енергийния мозъчен тръст „Ембър" (Ember), цитирано от Франс прес.

„За всяко увеличение с 10 долара на цената на барел чистите глобални разходи за вноса на петрол нарастват с приблизително 160 милиарда долара годишно", според „Ембър".

Електрификацията на превозните средства би могло да намали световния внос на изкопаеми горива с една трета, което представлява икономии от 600 милиарда долара годишно, изчислява мозъчният тръст, който се позовава на данни от Международната агенция за енергията (МАЕ) за изцяло електрически превозни средства и за плъгин хибриди.

При цена на петрола от 80 долара за барел Китай, където електрическите автомобили вече са 50 на сто от продажбите, е спестил над 28 милиарда долара от внос на петрол благодарение на настоящия си електрически парк. Европа като цяло, включително Великобритания и Норвегия, е спестила приблизително 8 милиарда долара, пише БТА.

Войната в Близкия изток нарушава световния износ на петрол, 20 на сто от който преминава през Ормузкия проток, който в момента е блокиран.

Неправителствената организация „Транспорт и околна среда" (T&E) също така подчерта икономическото предимство на електрическите превозни средства на фона на покачващите се цени на горивата.

„Ако цената на бензина остане на равнище около 2 евро за литър през следващите седмици, зареждането ще струва средно 142 евро на месец в сравнение със 104 евро преди началото на войната в Близкия изток. За сравнение дори с потенциалното увеличение на цените на електроенергията, зареждането на електрически автомобил за същото разстояние ще струва само 65 евро всеки месец, което е месечна икономия от 77 евро в сравнение с превозно средство с двигател с вътрешно горене". Това изчислява неправителствената организация, добавяйки, че за една година икономиите могат да достигнат 924 евро.

Според проучването на „Транспорт и околна среда", което се фокусира върху ЕС , 8-те милиона изцяло електрически превозни средства, които вече се движат по пътищата на блока, са му позволили да спести 2,9 милиарда евро от внос на петрол през 2025 г. в сравнение с 67 милиарда евро, похарчени за един милиард барела петрол, използван за автомобили през 2025 г.

„По-амбициозното прилагане на европейския „автомобилен пакет" би стимулирало внедряването на електрически превозни средства и намалило вноса на петрол с 45 милиарда евро между 2026 г. и 2035 г. в сравнение със сценарий за намаляване на целите за понижение на въглеродните емисии", добавя неправителствената организация.