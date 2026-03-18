Георги Шарков: Машините гарантират честни избори

Електромобилите са спестили 1,7 млн.барела на ден за м.г.

Електрическите автомобили са спестили потреблението на 1,7 млн.барела гориво за 2025 г.

Благодарение на глобалния парк от електрически превозни средства е спестено потреблението на 1,7 милиона барела на ден през 2025 г. в сравнение с 1,3 милиона през 2024 г., според проучване на енергийния мозъчен тръст „Ембър" (Ember), цитирано от Франс прес.

„За всяко увеличение с 10 долара на цената на барел чистите глобални разходи за вноса на петрол нарастват с приблизително 160 милиарда долара годишно", според „Ембър".

Електрификацията на превозните средства би могло да намали световния внос на изкопаеми горива с една трета, което представлява икономии от 600 милиарда долара годишно, изчислява мозъчният тръст, който се позовава на данни от Международната агенция за енергията (МАЕ) за изцяло електрически превозни средства и за плъгин хибриди.

При цена на петрола от 80 долара за барел Китай, където електрическите автомобили вече са 50 на сто от продажбите, е спестил над 28 милиарда долара от внос на петрол благодарение на настоящия си електрически парк. Европа като цяло, включително Великобритания и Норвегия, е спестила приблизително 8 милиарда долара, пише БТА.

Войната в Близкия изток нарушава световния износ на петрол, 20 на сто от който преминава през Ормузкия проток, който в момента е блокиран.

Неправителствената организация „Транспорт и околна среда" (T&E) също така подчерта икономическото предимство на електрическите превозни средства на фона на покачващите се цени на горивата.

„Ако цената на бензина остане на равнище около 2 евро за литър през следващите седмици, зареждането ще струва средно 142 евро на месец в сравнение със 104 евро преди началото на войната в Близкия изток. За сравнение дори с потенциалното увеличение на цените на електроенергията, зареждането на електрически автомобил за същото разстояние ще струва само 65 евро всеки месец, което е месечна икономия от 77 евро в сравнение с превозно средство с двигател с вътрешно горене". Това изчислява неправителствената организация, добавяйки, че за една година икономиите могат да достигнат 924 евро.

Според проучването на „Транспорт и околна среда", което се фокусира върху ЕС , 8-те милиона изцяло електрически превозни средства, които вече се движат по пътищата на блока, са му позволили да спести 2,9 милиарда евро от внос на петрол през 2025 г. в сравнение с 67 милиарда евро, похарчени за един милиард барела петрол, използван за автомобили през 2025 г.

„По-амбициозното прилагане на европейския „автомобилен пакет" би стимулирало внедряването на електрически превозни средства и намалило вноса на петрол с 45 милиарда евро между 2026 г. и 2035 г. в сравнение със сценарий за намаляване на целите за понижение на въглеродните емисии", добавя неправителствената организация.

