Богдан Узелац е новият главен изпълнителен директор на Yettel България

От 1 май 2006 г. Yettel България ще има нов главен изпълнитеен директор - Богдан Узелац поема поста от Джейсън Кинг, който ще оглави CETIN International, съобщиха от телекома.

Узелац в момента е главен търговски директор на Yettel България и на поста от август 2020 г., като отговаря за растежа на клиентската база и има ключова роля в дигиталната трансформация на компанията. Има над 20 години опит в телекомуникационния сектор в областите продажби, маркетинг, дигитални услуги и технологии, както и управленски опит в Централна и Източна Европа, Скандинавия, Русия и страните от Общността на независимите държави. Узелац е икономист по образование. Преди да се присъедини към Yettel България, заема ръководни позиции в Beeline Русия, Telenor Дания и Yettel Сърбия, където отговаря за управлението на клиентската база, ценообразуването и развитието на продуктовото портфолио.

"През последните години Богдан Узелац се утвърди като силен лидер с ясен фокус върху резултатите и ползите за клиента. Уверен съм, че под неговото ръководство Yettel България ще навлезе успешно в следващия етап от своето развитие", коментира Балеш Шарма - главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, част от която е Yettel.

Като главен изпълнителен директор на Yettel България Узелац ще ръководи компанията в следващия етап от развитието ѝ, с фокус върху дигитализацията и внедряването на изкуствения интелект, ускоряване на трансформационните проекти, разширяване на присъствието в бизнес и ICT сегмента, както и подобряване на предложенията към клиента и цялостното клиентско изживяване.