Възлагат на премиера да защитава пред Европейския съвет временно спиране на търговията с емисии (Обновена)

Депутатите в енергийната комисия с конституционно мнозинство при приемането на позиция на България за търговията с въглеродни квоти и дерогацията й, поискаха мерки за екстремните цени

Заявиха, че защитават работни места във въглищните региони

С конституционно мнозинство депутатите от енергийната комисия, а по-късно и в пленарната зала, възложиха на служебното правителството позиция на България за Системата за търговия с емисии. Тя трябва да се защитава на заседанието на Европейския съвет, което е насрочено за 19-20 март, и в дневния му ред е обсъждане на необходимостта от временно преустановяване на търговията с емисии и разработване на механизъм за дерогация.

Този път депутатите се събраха спешно и гласуваха позиция, която, след като се прие и от пленарната зала, да се превърне в становище на страната ни. На заседанието на Европейския съвет тя би трябвало да бъде защитена от премиера Андрей Гюров.

Депутатите с мнозинство от ГЕРБ-СДС, ИТН, "Възраждане", БСП, "ДПС - Ново начало", МЕЧ, "Величие", дадоха мандат на правителството да заяви позицията на страната ни. А приетите от тях текстове са за временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии и разработване на механизъм за дерогация, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара.

Страната ни да поиска спешни мерки за ограничаване на ценовата волатилност (нестабилност) на въглеродните квоти и въздействието им върху цените на електрическата енергия, предвижда още позицията.

Възлага се на кабинета да настоява на европейско ниво за приемането на координирани мерки, насочени към намаляване на натиска върху въглищната енергетика, бизнеса и индустрията.

Депутатите гласуваха и как това да се постигне:

Първата мярка е оперативна самостоятелност на страните членки към прилагането на търговията с емисии при извънредни ситуации, застрашаващи енергийната сигурност на страните членки.

Изисква се още въвеждане на механизми за ограничаване на екстремни ценови нива на въглеродните квоти, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара, ценови коридор или стабилизиращи инструменти.

Комисията е записала и ограничаване на прякото пренасяне на цената на въглеродните емисии върху цената на електроенергията, като се цели защита на индустрията и крайните потребители.

Иска се още гъвкав подход при прилагане на системата за търговия с емисии в условия на криза, включително временно адаптиране на задълженията за закупуване на квоти за определени сектори.

Председателката на комисията Павела Митова коментира, че веднага ще внесе тази позиция за гласуване в зала. В началото тя заяви, че с нея защитават работни места във въглищните региони.

Работната група, която е писала позицията, е водена от депутата Жечо Станков, доскорошен министър на енергетиката в редовния кабинет.

С решението се иска в седемдневен срок след приключване на заседанието на Европейския съвет кабинетът да представи доклад.