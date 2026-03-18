На основание чл. 37 от Закона за особените залози /ЗОЗ/ Българската банка за развитие обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими и недвижими вещи, собственост на „Новактис“ АД, ЕИК 206369091. Активите се намират в гр. Силистра и са заложени в полза на банката с първи по ред особен залог.

Търгът ще се проведе на 17.04.2026 г. от 10:00 часа в сградата на Българска банка за развитие, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

Движимите и недвижими вещи се продават заедно с начална тръжна цена 9 496 982.46 евро / 18 574 483.20 лева (с включено ДДС за облагаемите активи).

Оглед на имуществото, предмет на продажба, може да се извършва след предварително съгласуване със заложния кредитор на телефон 02/9306348 и след закупуване на пакет тръжни документи на цена 1 022.58 евро/ 2 000 лв.

Наддавателно предложение за участие се подава в запечатан непрозрачен плик в сградата на Българска банка за развитие, гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” №1 в срок до 16:00 ч. на 16.04.2026 г.

Повече информация и списък с вещите за продажба ще намерите ТУК.