Акция чиста храна за празниците и след тях – следят какво месо идва и откъде (Графика, обзор)

Контролно-пропускателни пунктове ще проверяват животните не само на границата, но и в страната

Акция “Чиста храна” ще гарантира на българските потребители, че месото, което достига до трапезата за Великден и Гергьовден, но и след това, е качествено. Това обяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Министерския съвет.

Една от причините за акцията са откритите над

40 огнища на болестта шап на остров Кипър,

а от вчера и на остров Лесбос. Освен това в южната ни съседка има още над 120 огнища на шарка. “Ще свикаме кризисен щаб. Ситуацията по границите е безконтролна. Затова с МВР ще прекратим нелегалния внос. Вече имаме засечени пратки с агнета от Гърция, спрени бяха и такива от Румъния към Ихтиман при Дунав мост в Русе”, закани се директорът на агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски. Той уточни, че със заповед на ръководството на БАБХ на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Гърция вече се извършват проверки на транспортните средства, превозващи животни, включително клинични прегледи с цел гарантиране на здравния им статус. “Шапът е изключително остро заболяване и ще направим всичко възможно да не допуснем неговото разпространение у нас”, заяви Мавровски.

С МВР ще се организират контролни пунктове и по пътищата

с очакван интензивен превоз на животни в близост до границите. Ще се проверяват всички транспортни средства, които превозват живи животни, тяхната документация и произход. Ще се извършват и съвместни проверки при сигнали, обясни зам.-директорът на главна дирекция “Национална полиция” старши комисар Цветан Йоцов. Жандармерията също ще вземе участие.

Паралелно с това БАБХ работи в тясно сътрудничество с областните управи и общините, за да са в готовност в случай на криза. Ще се осъществява контрол и върху незаконните пазари и тържища, както и върху организирането на събития с търговска дейност без необходимата регистрация. Във връзка с предстоящите празници БАБХ апелира общините да я уведомяват за предстоящи събития като събори и мероприятия. Много важна за ограничаване на заболявания сред животните, разпространявани чрез насекоми, е и навременната дезинсекция на зелените площи в населените места.

Христанов припомни, че при акция миналата седмица беше разкрита

схема за нелегален внос и транжиране на животни

край Ихтиман. Според него това е била основната причина за шарката при дребните преживни животни миналата година, която унищожи 2% от българското поголовие. Освен икономическите щети това е поставило под риск и здравето на потребителите, биоразнообразието и ветеринарната сигурност. “Благодарение на сътрудничеството ни с МВР разкрихме ужасяващи картини в незаконни кланици, където след серия от незаконни действия месото се е транжирало и е стигало до нашата трапеза. Удивително е, че с години никой не е забелязал, затова смятаме, че става въпрос или за силно безразличие, или за форма на чадър”, подчерта Христанов.

По данни на земеделското министерство у нас се внася най-много свинско месо, а на второ място е пилешкото. Свинското се внася най-вече от Испания, Германия, Нидерландия, Франция и Белгия. Пилешкото идва основно от Румъния, Унгария, Гърция, Полша, Нидерландия. Вносът на говеждо е сравнително по-малък и е от Полша, Италия, Нидерландия. Най-малко у нас идва агнешко, предимно от съседните на нас Гърция и Северна Македония.