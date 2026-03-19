Акад. Франсоа дьо Калатай: България е най-богата в Европа на древни златно-сребърни съкровища

Световноизвестният учен и нумизмат стана почетен преподавател на Университета по застраховане и финанси

България безспорно е най-богатата в Европа държава и територия с натрупвания на злато и сребро от древността. Това каза световноизвестният нумизмат и историк на изкуствата акад. Франсоа дьо Калатай по време на конференция за скритата история на парите в Университета по застраховане и финанси (УЗФ). Малко преди началото на научния форум ректорът на университета проф. Борис Велчев връчи на белгийския учен и писател отличието “гост-преподавател на УЗФ”.

Акад. Калатай, който е постоянен представител на генералния секретар на Международния съюз на академиите и член на Научния комитет за хуманитаристика към Science Europe, разказа в лекцията си, че особено за гръко-римския период територията на днешна България е мястото, на което археолозите са открили невероятно количество злато и сребро. Особен период е краят на втори век и началото на първи век преди Христа, като територията, на която са откривани най-големи съкровища, обхваща и днешните Южна Румъния, Северна Македония и северната част на Гърция. Акад. Франсоа дьо Калатай (в средата) стана почетен преподавател на Университета по застраховане и финанси преди началото на конференция за скритата история на парите. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Това е правело впечатление на археолозите и преди десетилетия, но едва напоследък с помощта на модерни научни методи може да се оцени общият обем злато, сребро и монети, пуснати в обращение през дълъг период от историята.

Лекцията на акад. Калатай бе част от форум, който се организира в рамките на научноизследователски проект заедно с Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

“Икономиката може да бъде разбрана по-добре само ако се знае историята на процесите”, каза при откриването на конференцията проф. Велчев.