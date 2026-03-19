Трайчо Трайков: Печалбата от газопровода „Балкански поток“ за 2025 г. е 560 млн. лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Печалбата от газопровода „Балкански поток" за 2025 г. достига 560 млн. лв. (286 млн. евро). Това съобщи енергийният министър Трайчо Трайков в отговор на депутатски въпрос.

Общите приходи от проекта за същата година възлизат на 570 млн. лв. (291 млн. евро), което показва значителен финансов резултат при сравнително ограничени разходи.

По данни на „Булгартрансгаз" основната част от приходите - 497 млн. лв. (254 млн. евро) - идва от дългосрочни договори за резервиране на капацитет за период от 20 години. Те са сключени в рамките на общоевропейската процедура Open Season. Допълнителни 73 млн. лв. (37 млн. евро) са генерирани от предлагане на свободен капацитет на междусистемните връзки.

Разходите по експлоатацията на инфраструктурата за 2025 г. са в размер на 9,8 млн. лв. (около 5 млн. евро). Те включват материали, охрана, електроенергия, персонал, застраховки и местни данъци.

„Балкански поток" представлява българското разширение на „Турски поток" - проект, който транспортира природен газ от Русия през Черно море до Турция и оттам - към Европа. Тръбопроводът има две линии с капацитет по 15,75 млрд. куб. метра годишно - едната за турския пазар, а другата - за страните от Югоизточна и Централна Европа, съобщава БГНЕС.