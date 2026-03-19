Гърция вдига заплатите в туризма с 12%, а най-ниската заплата ще е 950 евро

Бойка Атанасова, Атина

3644
Евро Снимка: Pixabay

Гръцкото правителство и ключови синдикални организации обявиха подписването на най-мащабния колективен трудов договор в историята на страната след края на финансовата криза. Споразумението, което влиза в сила от 1 април 2026 г., гарантира по-високи доходи и разширени социални права за 510 000 служители в секторите на ресторантьорството, туризма и хлебопроизводството.

Новата рамка предвижда общо увеличение от 12% в рамките на следващите две години, което ще бъде приложено поетапно – 8% от 1 април 2026 г. и още 4% през 2027 г. С тези промени минималната брутна заплата за най-ниско квалифицираните кадри в сектора достига 950 евро, докато за опитни специалисти като готвачи и рецепционисти възнагражденията ще започват от 1100 евро без включените надбавки за стаж и образование.

За първи път договорът се обявява за общозадължителен от Министерството на труда. Това означава, че всеки работодател в Гърция – от малката семейна таверна до големите хотелски вериги – е длъжен да спазва новите нива на заплащане, независимо дали е член на браншова организация.

Основните стълбове на споразумението включват до 15% бонуси за квалификация върху заплатата за висше образование в сферата на туризма, регламентиране на 5-дневната работна седмица и пълно осигуряване върху реалните доходи.

Това е най-мащабният колективен трудов договор в частния сектор в Гърция от над десетилетие насам. Чрез подобряване на условията и доходите, държавата и бизнесът целят да привлекат обратно квалифицирани работници и да пресекат практиката на нерегламентирани плащания „на ръка".

