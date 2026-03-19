Цветомир Николов: Мерките срещу поскъпването на горивата не са от най-правилните

Много е трудно да се подпомага в подобна ситуация, в която цените на горивата, най-вече на петрола и газа, са с такава голяма флуктуация и нямаме яснота и контрол върху проблема, съответно и върху кризата. Правителството правилно адресира нуждата от подкрепа, но според мен мерките не са от най-правилните

Това заяви пред БНР Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията относно покачващите се цени на горивата и набелязаните мерки в тази насока.

Той добави, че финансовите стимули за най-уязвимите са позитивни от гледна точка на това, че няма да се дават помощи посредством цената, от друга страна обаче това е поредна субсидия за фосилни горива, т.е. ние предоставяме отстъпка за определени социални групи, така че те да продължат да стимулират автомобили и превозни средства на фосилни горива, вместо например да стимулираме градския транспорт и да имаме реален ефект върху намаляването на потреблението на петролни продукти и съответно по-добро менажиране на кризата. По-скоро мерките трябва да са насочени към това да се оптимизират разходите и семейните бюджети за домакинствата по отношение на разходите им за транспорт, което минава през мерки за алтернативен транспорт, а не излишно стимулиране и създаване на грешни икономически стимули.

Според него правителството не е дало ясни параметри при какви обстоятелства и в какъв хоризонт ще са мерките. По думите му това няма да реши проблема.

"По този начин не се оптимизират разходите на домакинствата, което може да промени много повече уязвимостта на тези домакинства", категоричен бе Николов.

"Основните рискове, които българската икономика изпитва и които трябва да са във фокуса на политиката както на българското правителство, така и на самата индустрия, е фактът, че България е изключително емисионно интензивна и енергийно интензивна икономика. Това означава, че използваме прекалено много енергия прекалено неефективно и също така имаме голяма зависимост от фосилните горива. Това води до уязвимост, която в контекста на кризата в Иран и проблемите около Ормузкия проток, съответно създава и ценова уязвимост спрямо същите тези фосилни горива, които ние внасяме", обясни той и подчерта, че този проблем остава устойчив.

"Има необходимост от допълнителна декарбонизация, от много по-голяма енергийна ефективност и от премахването на зависимостта от фосилни горива и най-вече природен газ", добави още Николов.