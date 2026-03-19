Над 30% по-скъп газ в Европа след заплахите на Тръмп, очаква се петролът да удари $200 за барел

Цените на газа в Европа скочиха с над 30 процента, след като тази сутрин Доналд Тръмп заплаши да „разруши напълно" огромно газово находище в Близкия изток на фона на опасенията, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел.

Това стана, след като снощи Техеран заплаши да парализира световния енергиен пазар в „мащабна икономическа война", като засили ракетните атаки срещу нефто- и газови съоръжения, пише "Дейли мейл".

Съоръженията в съседните страни от Персийския залив бяха евакуирани, тъй като режимът заплаши да ги бомбардира в „следващите часове".

Това последва израелски въздушен удар срещу най-голямото находище на природен газ в света, "Южен Парс" в Иран, което осигурява около 70 процента от общото производство на газ в страната.

Доналд Тръмп заяви, че „не знае нищо" за атаката, но заплаши да взриви цялото съоръжение със „сила и мощ, каквито Иран никога не е виждал или преживявал", ако Иран продължи да атакува Катар в отмъщение.

„Не искам да разреша такова ниво на насилие и разрушение поради дългосрочните последствия, които това ще има за бъдещето на Иран", заяви той в публикация в Truth Social, добавяйки, че „няма да се поколебае" да отвърне на удара.

Атаките на Иран срещу Катар продължиха тази сутрин, като съоръженията за втечнен природен газ в индустриалната зона Рас Лафан бяха подпалени.

Катар съобщи, че пожарникарите са загасили пожар в голям обект за втечнен природен газ, след като той беше ударен от ирански ракетни атаки, което доведе до скок в цените на газа в Европа.

Производството там вече беше спряно след по-ранни атаки, но според съобщението последната вълна от ракети е причинила „значителни пожари и обширни допълнителни щети".

Вчера цените на петрола скочиха с 5%, след като пазарите реагираха на изявлението на новия ирански лидер, че енергийните обекти в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар „са се превърнали в преки и легитимни цели".

Атака с дрон срещу рафинерията „Мина Ал-Ахмади" в Кувейт предизвика пожар, но без пострадали. Рафинерията е една от най-големите в Близкия изток, с капацитет за производство на петрол от 730 000 барела на ден.

Малко след това атака с дрон запали близката рафинерия „Мина Абдула".

Властите в Абу Даби заявиха, че са били принудени да прекратят дейността на газовия си обект „Хабшан" и на находището „Баб", като определиха иранските нощни атаки срещу обектите като „опасно ескалиране".

Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства осъдиха иранските атаки, като най-високопоставеният дипломат на Саудитска Арабия заяви, че нападенията срещу кралството означават, че „малкото доверие, което е имало преди, е напълно разрушено".

Вчерашната атака срещу газовото находище „Парс" е първият съобщен удар срещу иранската енергийна инфраструктура от началото на войната в края на миналия месец.

Иран, който обвинява държавите от Персийския залив, че позволяват на американските сили да провеждат атаки от техните територии, отвърна с нов залп от ракети, включително една, която удари военновъздушна база, в която са разположени британски и австралийски войски в ОАЕ, докато други удариха столицата на Саудитска Арабия Рияд.

Това само ще засили страховете от криза в енергоснабдяването, която вече се описва като най-голямата в историята – надминаваща петролната криза от 70-те години.

В центъра на кризата е затварянето на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол и газ – блокирайки до 10 милиона барела петрол на ден.

Това вече доведе до скок на цените на петрола от 72 долара преди войната до близо 110 долара и накара Иран да предупреди света да се подготви за цена от 200 долара за барел.