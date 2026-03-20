Адреас Ибел: Строителният сектор в България е под натиск - Build Europe призовава за адаптивни механизми за индексация на договорите при ценови шокове

- Г-н Ибел, в България строителният сектор в момента обсъжда темата за предвиждане на механизъм за актуализация на цените в договорите за строителство с частни възложители. Защо тази тема е толкова значима днес?

- Дебатът произтича от една много проста реалност: последните няколко години бяха изключително нестабилни за строителния сектор поради няколко фактора - цените на материалите се увеличиха значително, разходите за труд нараснаха, а веригите за доставки са непредсказуеми.

Голям брой проекти в България са договорени преди две или повече години при тогавашните пазарни условия, докато днес разходите са значително по-високи. В резултат изпълнителите са принудени да реализират проекти при драстично променена ценова среда, което неизбежно създава напрежение в цялата строителна екосистема.

В България има и специфични фактори, които допълнително усложняват ситуацията. Присъединяването към еврозоната води до динамика в цените, условията за финансиране и пазарните очаквания. Паралелно с това, геополитическото напрежение в Русия, Украйна и Иран, оказва влияние върху цената на енергията, веригите за доставки и инвестиционната среда, което допълнително засилва несигурността в строителния сектор.

Този натиск се усеща по цялата верига, не само от изпълнителите, но и от подизпълнители и доставчици. Затова е напълно естествено секторът да настоява за активен дебат и конкретни решения, така че договорите да отразяват реалните условия, а проектите да останат финансово устойчиви за всички участници.

- Днес строителните компании в България започват да настояват механизмите за актуализация на цените да бъдат предвидени в частните (B2B) строителни договори. Каква е позицията на Build Europe?

- Подходът на Build Europe е прагматичен - стремим се да разглеждаме икономическата реалност зад договорите, а не само политическия дебат.

Последните години ясно показаха, че силната волатилност на разходите създава сериозни предизвикателства както за инвеститорите, така и за изпълнителите, особено при дългосрочни проекти с продължителност от няколко години. Ценовата динамика в сектора се определя основно от макроикономически фактори като инфлация, лихвени проценти, валутни курсове и цени на енергията - фактори, които нито инвеститорите, нито изпълнителите могат да контролират или предвидят.

В тази среда по-ефективният подход е запазването на гъвкавост в договорите, така че страните да могат да управляват риска по балансиран начин. Европейската практика показва, че договорите следва да включват механизми за обсъждане и корекции при обективна промяна на пазарните условия — например при периоди на висока инфлация или внезапни ценови шокове при материалите.

С други думи, прагматичният подход е насърчаването на договорни модели, които остават гъвкави и позволяват на инвеститори и изпълнители да реагират при извънредни обстоятелства, като същевременно се запазва стабилността на инвестициите.

- Означава ли това, че Build Europe не вижда генерален проблем в настоящата ситуация, пред която са изправени изпълнителите?

- Натискът, пред който са изправени строителните компании, е реален — особено при висока инфлация или внезапни прекъсвания във веригите за доставки. В такива ситуации е разумно страните по договора да обсъдят корекции на условията. В цяла Европа съществуват множество примери за договори с механизми за предоговаряне, които се активират при надвишаване на определени прагове на разходите, за да се отговори на значителни промени в пазарните условия по време на изпълнението на проекта.

- Как може да се развие тази дискусия конкретно на българския пазар?

- Всеки национален пазар има своя правна рамка и бизнес култура. В България най-конструктивният подход вероятно е диалог между инвеститори, изпълнители и финансови институции, с цел намиране на практически решения, които отразяват местните реалности. Важно е също така да се повиши информираността сред инвеститорите и клиентите относно настоящия натиск върху сектора - от волатилността на цените на материалите до разходите за труд и геополитическите несигурности, така че всички страни ясно да разбират свързаните рискове при дългосрочните проекти.

В тази перспектива секторът може да разгледа договорни модели, които осигуряват гъвкавост при трудни пазарни условия, като същевременно запазват предвидимостта, от която зависи финансирането на проекти. Build Europe с готовност би подкрепила тази дискусия, като сподели опит от други европейски пазари и помогне на сектора да намери решения, които позволяват на всички участници да се справят с предизвикателствата и да запазят стабилността на пазара.

- Какво послание бихте отправили днес към българските строителни компании и инвеститори?

- Ключът е сътрудничеството по цялата верига на стойността. Инвеститори, изпълнители и доставчици споделят една цел: проекти с високо качество, финансово устойчиви и завършени в срок. Настоящите предизвикателства са възможност за засилване на диалога и намиране на балансирани решения, които позволяват напредък при текущия натиск върху сектора.