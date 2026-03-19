Трайчо Трайков: Преструктурирането на БЕХ изисква солиден финансов план

Енергийната комисия и синдикалните организации ще напишат заедно проект на решение, с който да забранят на служебния кабинет да предприема каквито и да е действия в тази посока

На втория ден от работата на правителството проведохме среща с представители на КТ „Подкрепа" и КНСБ. Срещата беше опознавателна и информативна, с цел да установим на какъв етап се намират процесите, какво може да бъде направено, какво не, както и дали има нови идеи. Ситуацията към момента е следната: договорената реформа по ПВУ първоначално е предвиждала изключването на системните оператори, като впоследствие те остават в структурата, а ТЕЦ-овете и мините да бъдат изведени в нова организационна единица. За да се реализира това по начин, който отговаря на всички изисквания, е необходимо да бъде изготвен солиден финансов план.

Това заяви служебният енергиен министър Трайчо Трайков по време на извънредно свиканата енергийна комисия, на която присъстваха и синдикалните организации. Поводът е постъпило от синдиката на ТЕЦ2 писмо, в което изпратилите го настояват Народното събрание незабавно да приеме решение, с което категорично да забрани на служебното правителство да предприема каквито и да било структуро-определящи реформи в енергетиката, а именно извждането на „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица Изток 2" от БЕХ.

По думите на Трайков финансовия план трябва да включва инвестиции и средства за неутрализиране на негативните последици, които могат да възникнат – включително социални разходи за ранно пенсиониране, както и осигуряване на необходимите оперативни средства за поддържане на капацитетите, които ще продължат да работят за българските граждани.

"Въглищната енергетика преживява трансформации, които ще я изправят пред сериозни предизвикателства за оцеляване. Затова е важно да бъдем подготвени своевременно. Обсъждал съм темата с премиера Гюров и с вицепремиера Мария Недина, включително с ЕК, и винаги съм поддържал тезата, че каквито и действия да се предприемат, те трябва да стъпват върху стабилен финансов план, в който всичко е предвидено и гарантирано. Към настоящия момент можем да представим структурата на такъв план, но не бих искал да се преминава към следващи стъпки, преди да сме сигурни, че няма риск от финансови дефицити или проблеми", каза пред депутатите той.

От КТ "Подкрепа" заявиха, че предложеното преструктуриране на БЕХ е на път да доведе до ликвидиране на производството на електроенергия от въглища. "Намираме това за изключително пагубно решение, което може да постави под сериозен риск енергийната система на страната и в крайна сметка да доведе до нейното преждевременно прекратяване. Нашият призив е тази идея да бъде категорично и окончателно отхвърлена", настояха оттам.

От своя страна КНСБ изрази позиция, че непрозрачното вземане на решения и тяхното ускорено прокарване са вредни за целия сектор. Според тях подобни стратегически въпроси изискват широк обществен и експертен дебат. Затова настояването им е да не се допуска правителството да взема подобни решения без необходимата прозрачност, анализ и обществено съгласие.

"Политиката в енергетиката се определя от министъра на енергетиката, но за съжаление към момента България няма ясна и дългосрочна енергийна стратегия. По принцип Българският енергиен холдинг винаги е подхождал предпазливо към идеята за разделяне на структурата. При отделянето на материални дружества неизбежно възникват допълнителни рискове, които изискват внимателен анализ. При евентуалното отделяне на мините и ТЕЦ-овете ще възникне необходимост от допълнително финансиране. Към момента обаче няма изготвен анализ какъв ще бъде необходимият ресурс, за да може т.нар. „БЕХ 2" да поддържа жизнеспособността на тези дружества. Не е ясно и дали тези средства следва да бъдат осигурени от БЕХ или от държавата. И в двата случая подобно финансиране подлежи на одобрение от Европейската комисия", обясни и изпълнителният директор на холдинга Валентин Николов.

Накрая на заседанието председателят на енергийната комисия Павела Митова помоли синдикалните организации да помогнат да се направи проект на решение, с който да се забрани на правителството да предприема каквито и да е действия в тази посока. Предстои да бъде гласувано още днес от пленарната зала.