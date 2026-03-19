Анкетата на CGTN: Товарните влакове Китай-Европа ускоряват търговията на фона на глобалните предизвикателства

През първите два месеца на годината са извършени общо 3501 курса на товарни влакове между Китай и Европа, като са транспортирани 352 хил. стандартни контейнера. Това представлява увеличение съответно с 32% и 25% спрямо същия период на миналата година, като резултатите изпъкват особено ясно на фона на продължаващата нестабилност в международната обстановка и забавеното възстановяване на световната икономика.

Проучване на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) сред интернет потребители по света показва, че 88,8% от анкетираните виждат в това доказателство за решимостта на Китай да разширява отварянето си към външния свят и да насърчава изграждането на отворена световна икономика.

Проучването сочи още, че 91,2% от анкетираните смятат, че движението на влаковете между Китай и Европа повишава ефективността на международната логистика и намалява разходите за международна търговия, а 87,4% са на мнение, че те стимулират модернизацията на инфраструктурата в държавите по маршрута и създават повече работни места.

Освен това 89,5% от анкетираните са на мнение, че страните по трасетата съвместно да гарантират безпрепятственото и безопасно движение на влаковете и да се противопоставят на едностранния подход и протекционизма.