България се присъединява към инициатива за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия

България се присъединява към съвместната инициатива на министрите на индустрията на Австрия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания за предприемане на решителни действия за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия, съобщиха от министерството на икономиката и индустрията.

„Споделяме разбирането, че конкурентоспособността на индустрията трябва да бъде водещ приоритет за европейските страни, а зеленият преход следва да се реализира по начин, който запазва производствения капацитет, насърчава инвестициите и съхранява заетостта в рамките на Европейския съюз", се посочва в писмото на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова до Катерина Райхе, федерален министър на икономическите въпроси и енергетиката на Федерална република Германия. С него страната ни официално заявява воля за подкрепа на инициативата, която е продължение на Берлинската декларация от 03.11.2025 г., подписана от България.

Припомняме, че национално представителните организации на работодателите и синдикатите заявиха в обща позиция желание България да се присъедини към европейската инициатива „Friends of Industry". С изпратеното писмо Министерството на икономиката и индустрията заявява ясната си позиция за търсене на най-добрите решения за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия и за постигане на балансиран и инвестиционно ориентиран подход в ситуация с толкова много предизвикателства в световен мащаб.