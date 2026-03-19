Нов проблем пред производителите: недостиг на рециклирана пластмаса!

Производството на нови автомобили в ЕС може да бъде затруднено, а причината не са двигателите или батериите, а пластмасите. Частите в съвременните коли - от таблата до капаците, все по-често се произвеждат от рециклирани материали.

Предстоящо правило на ЕС изисква автомобилите да съдържат големи количества рециклиран материал. Нов анализ предупреждава, че няма достатъчно пластмаса за рециклиране.

Скоро 25 процента от всички нови автомобили в ЕС ще трябва да съдържат определен процент рециклирана пластмаса. Но не цялата пластмаса е с достатъчно качествена за производство на коли и това ще бъде проблем в бъдеще.

Регламентът на ЕС означава, че всички нови автомобили, регистрирани в Съюза, трябва да съдържат определен процент рециклирана пластмаса. В рамките на шест години поне 15 процента от пластмасата в автомобила трябва да бъде рециклирана. 4 години по-късно изискването ще се увеличи до 25 процента. Освен това част от материала трябва да идва от автомобила в края на жизнения му цикъл.

Проучване на аналитичната компания Conversio, поръчано от организацията за пластмаси BKV, показва, че няма достатъчно рециклирана пластмаса. Дори при оптимистичен сценарий се очаква търсенето да бъде значително по-високо от предлагането.