Алекс Николов събра 520 точки в 24 мача от италиан...

Porsche ще съживи бензиновия Macan

Георги Луканов

Porsche Macan в нетрадиционен топъл зелен цвят.

Porsche ще пусне на пазара заместник на Macan с бензинов двигател през 2028 г. Популярният кросоувър беше спрян от производство в Европа през 2024 г. поради несъответствие с новите разпоредби за киберсигурност. Очакваше се да бъде напълно заменен от електрически модел от следващо поколение, но Porsche реши да пусне на пазара и наследник на Macan с бензинов двигател. Кросоувърът ще е базиран на платформата новия Audi Q5.

Подобно на досегашния Macan, новият кросоувър от Цуфенхаузен ще бъде тясно свързан с Audi Q5 по отношение на технологиите. По време на сесия с въпроси и отговори след годишната конференция на Porsche, главният изпълнителен директор на германската компания Михаел Лайтерс поясни, че процесът на трансформиране на Audi в Porsche включва повече от просто промяна на името.

Като част от технологичното сътрудничество, Porsche ще плати на Audi лицензионна такса от 1 милиард евро, но това ще засегне не само заместника на Macan, но и други модели на Porsche и Audi, които двете сестрински компании ще разработват съвместно.

Още от TREND auto

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)