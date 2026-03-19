Решено: Автобусите по общинските транспортни схеми няма да са задължени да спират на автогарите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автобусите по общинските транспортни схеми няма да са задължени да спират на автогарите. Това предложение на автобусните превозвачи приеха депутатите окончателно при второто четене на Закона за обществения транспорт. "За" гласуваха ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и АПС. "Възраждане", МЕЧ и Величие се въздържаха.

Мега законопроектът, който ще е основата за реформата в обществения пътнически транспорт, предвижда 6 месеца след обнародването му да има Национална транспортна схема, в която водещ е влакът, а разписанията на автобуси, самолети, кораби се водят по него.

В схемата се предвижда престоят при прекачването на пътниците от влак на автобус или от влак на влак да е не повече от 15-20 минути. Автобусът пък тръгва 15-20 минути след пристигането на влака, когато се явява отвеждащ транспорт, и по-малко от 30 минути преди отпътуването на влака, когато докарва пътници за него.

Предвижда се и единен билет за влак, автобус, самолет и кораб, както и той да е електронен.

Промяната автобусите до селата да не плащат за автогара се дебатира по време на второто четене в комисията. Темата беше повдигната от председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. Тя даде и текста, който припознаха депутатите.

Според нея при билет от 0,80 евро да се плаща 10 евро такса е нелогично и е разоряващо за малките транспортни фирми, които возят пътници от село до града. Освен това със субсидията си те плащат на автогарите и фактически държавата ги подпомагала.

За превозвачите, които возят по националната, междуобщинските транспортни схеми остава задължението да спират на автогари.

Беше приета дефиницията за транспортна бедност, предложена от председателя на комисията Кирил Добрев. На транспортната комисия явно и дойде в повече чуденето кой трябва да я дефинира и подобно на енергийно бедните, при чиято дефиниция водеща стана енергетиката, така и транспорта реши да я дефинира.

Тя е налице, когато лица или домакинства нямат реален достъп до обществен транспорт заради липса на транспортна услуга, прекомерна цена спрямо доходите, недостатъчна честота е свързаност на транспорта, физическа недостъпност на транспортната инфраструктура.

Парламентът прие и механизми за справянето с транспортната бедност. Тя постанови компетентните органи да предприемат мерки за ограничаване на транспортната бедност чрез осигуряване на транспортно обслужване на населени места без обществен транспорт, въвеждане на превози по заявка или други гъвкави транспортни решения, прилагане на социални тарифни политики, интегриране на различните видове транспорт.

В раздела за тарифите пък беше прието предложение на Божидар Божанов за цифров портфейл.

Депутатите задължиха и кметовете на общините да изграждат и дават възможност за използване на публично достъпни изрядни станции за бързо зареждане с мощност минимум 22 киловата.

Те гласуваха и броя на зарядните станции според населението:

- в общини с население над 5000 души трябва да има минимум 1 зарядна станция;

- в общини с население от 10 000 до 100 000 души - минимум 3 зарядни станции;

- в градове с население над 100 000 души - минимум 5 зарядни станции;

- м градове с население над 300 000 души - минимум 10 зарядни станции.

Това спешно прехвърляне на текстове от проектозакона за енергията от възобновяеми източници се наложи след като депутатите от енергийната комисия не можаха три пъти да съберат кворум. Дефиницията гласи, че зарядната станция е съоръжение от една или повече зарядни точки на едно място.

Приемането на текстовете ще позволи използването на 473 млн. евро по плана за възстановяване и устойчивост.

"Благодаря на всеки, чиито труд е положен под този закон, който днес стана факт. Да, той беше труден, тежък, който много министри преди мен не успяха да придвижат в парламента. Благодаря на комисията и народното представителство, за това което постигнахме днес, защото когато националният девиз "Съединението прави силата", е в действие, резултатите са добри. Резултати, които се надявам да бъдат усетени в близко бъдеще от всички граждани и гости на нашата страна", каза след гласуването служебният транспортен министър Корман Исмаилов.