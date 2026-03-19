Недостиг на гориво заплашва авиокомпаниите през април

Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Авиокомпаниите бяха предупредени, че ще се сблъскат с недостиг на реактивно гориво още следващия месец, рискувайки отмяна на полети до дестинации на дълги разстояния в края на натоварения великденски празничен период, съобщи "Таймс".

Търговците на петрол очакват недостиг на реактивно гориво поради продължаващото затваряне на Ормузкия проток през следващите седмици, тъй като резервните запаси се изчерпват и не се възстановяват. Тази седмица Виетнам стана първата страна, която предупреди за евентуална отмяна на полети от април, след като Китай и Тайланд обявиха, че спират износа на гориво, за да поддържат собствените си запаси, пише БНР

Очаква се други страни да последват примера им през следващите дни, като експерти от индустрията предупреждават, че авиокомпаниите може да бъдат принудени да спрат да обслужват някои дестинации на дълги разстояния, тъй като може да не успеят да си осигурят гориво за обратен полет.

Великобритания е уязвима и от потенциални смущения, ако конфликтът продължи, тъй като по-голямата част от вноса керосин в страната идва от Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Според последния доклад на правителството за сигурността на доставките, Обединеното кралство разполага с вътрешен рафиниращ капацитет, за да задоволи само една трета от текущото търсене.

Цената на реактивното гориво в Европа достигна рекордно високо ниво във вторник. Цените са почти двойно по-високи от тези преди началото на конфликта.

Цената на реактивното гориво се е повишила значително повече от цената на суровия петрол, предвид зависимостта от региона за износ.

