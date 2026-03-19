На енергийна комисия: Забраняват на енергийния министър да преструктурира БЕХ

Министърът на енергетиката, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала

на „Български енергиен холдинг" ЕАД да не предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на дружеството, включително чрез отделяне, вливане, разделяне, продажба на дялове или акции, апортни вноски и други форми на разпореждане.

Това предвижда проект на решение, под който подписите са си сложили всички парламентарни групи без ПП-ДБ и АПС, и който бе приет по време на извънредно свикана енергийна комисия.

Поводът е постъпило от синдиката на ТЕЦ2 писмо още снощи, в което изпратилите го настояват Народното събрание незабавно да приеме решение, с което категорично да забрани на служебното правителство да предприема каквито и да било структуро-определящи реформи в енергетиката, а по-специално извеждането на „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица Изток 2" от БЕХ.

По този случай на друга комисия по-рано днес бяха изслушани синдикалните организации и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. КНСБ и КТ "Подкрепа" бяха категорични, че подобно действие може да постави под сериозен риск енергийната система на страната и в крайна сметка да доведе до нейното преждевременно прекратяване. Служебният министър пък каза, че преструктурирането на холдинга трябва да се обмисли много внимателно и, че е нужен солиден финансов план.

"През последните години се наблюдава тенденция публични предприятия, включително в енергетиката, да бъдат подлагани на преструктуриране в изпълнение на различни стратегически документи, реформи и международни ангажименти. Част от тези процеси се провеждат в кратки срокове и без достатъчна обществена и парламентарна дискусия, което поражда съмнения за прозрачност, ефективност и защита на обществения интерес. Необходимостта от приемането на решението е породена и от липсата на проведени консултации и съгласуване с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите относно въпросите на жизненото равнище в рамките на тристранното сътрудничество, съгласно чл. 3 от Кодекса на труда", пише в мотивите на проекта.