Ирландски производител на сладки изделия купи българската компания "Престиж-96"

Европейският производител на сладки изделия и снаксове "Валео Фуудс Груп“ (Valeo Foods Group) обяви днес, че е постигнал споразумение за придобиване на 100 процента от българската компания "Престиж-96“ АД, съобщават от дружеството. Сделката подлежи на обичайните регулаторни одобрения в България, като финансовите параметри по нея няма да бъдат оповестявани, се посочва в съобщението.

Основаната през 1996 г. "Престиж“ е сред участниците с най-голям пазарен дял у нас в категориите, в които оперира - бисквити, вафли и мини кейкове. Продуктите на българската компания се предлагат в над 30 държави по света.

Придобиването представлява важен етап в дългосрочната стратегия за развитие на “Валео Фуудс Груп“, насочена към придобиване на водещи и емблематични местни марки в рамките на продължаващата експанзия на компанията в Европа. Като осмото придобиване на групата от 2022 г. насам, "Престиж“ затвърждава амбицията ѝ да укрепи позицията си като водещ европейски производител на сладки изделия, пише в съобщението. цитирано от БТА.

Очаква се интеграцията на "Престиж“ в групата да създаде значителна стратегическа стойност. Обединеният бизнес ще ускори растежа в България чрез създаване на възможности за разширяване на портфолиото и надрагждане на силните търговски партньорства на „Престиж“. Сделката също така създава перспективи за навлизане в нови категории и разширяване на международното присъствие на "Валео Фуудс Груп“ чрез използване на експортния потенциал на двете организации на съществуващите и нови пазари.

В допълнение, "Престиж“ разполага със съвременна и поддържана със значителни инвестиции производствена и складова база, което ще увеличи капацитета, оперативната гъвкавост и цялостната ефективност на групата.

""Престиж“ е изключителна компания с отлични марки, силна пазарна позиция и висококвалифициран екип. Съчетаването на експертизата на "Престиж“ в продуктовите категории с мащаба на мрежата на "Валео Фуудс" открива значителни възможности за ускоряване на растежа, навлизане на нови пазари и предлагане на още повече обичани продукти на потребителите в Европа. Това придобиване представлява ясна инвестиция в дългосрочен и устойчив растеж, като добавя възможности, които естествено допълват основния ни бизнес. Очакваме с нетърпение да приветстваме екипа на „Престиж“ и да се развиваме заедно.“, коментира Роналд Керс, главен изпълнителен директор на "Валео Фуудс Груп“.

"Престиж“ се утвърди като една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия в България благодарение на отдадеността на нашия екип и доверието на потребителите. Присъединяването към "Валео Фуудс" ни предоставя още по-силна платформа за надграждане на този успех. Комбинирайки любимите марки на "Престиж“ с международния мащаб и възможности на "Валео Фуудс", виждаме огромен потенциал за развитие на бизнеса, навлизане на нови пазари, както и да продължаваме да създаваме продукти, обичани от потребителите.“, коментира Дарина Стоянова, главен изпълнителен директор на "Престиж“.

"Валео Фуудс Груп“ е водеща международна компания в хранителния сектор, специализирана в производството на висококачествени сладки изделия и снаксове, чиято централа се намира в Дъблин, Ирландия. С приходи от близо 2 милиарда евро, групата има над 5500 служители в повече от 30 производствени обекта и офиси във Великобритания, Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Централна и Източна Европа и Северна Америка. "Валео Фуудс Груп“ собственост на водещата глобална инвестиционна компания "Бейн Капитал“ (Bain Capital).

"Престиж“, чието седалище на управление се намира във Велико Търново е пазарен лидер в България в категориите бисквити, вафли и мини кейкове, а продуктите ѝ се предлагат в над 30 държави по света.

В резултат на придобиване през 2012 г. българската компания се контролира от американския инвестиционен фонд "Рохатин Груп" (The Rohatyn Group).

Сред нейните популярни марки са "Ная", "Мираж", "Траяна", "Роден край", "Хипер", "Споко" и "Prestige Wellness". В "Престиж“ работят приблизително 450 служители.