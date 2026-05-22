Всеки е толкова нещастен в работата, за колкото се мисли (по Сенека)

Или защо да научите науката за благоденствието

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Всеки иска да живее щастливо, но не всеки се сеща, че трябва да положи усилия. Ще му помогне т.нар. наука за благоденствието, ако я изучи. Особено как да я прилага в работата си, която заема съществена част от живота - поне по 8 часа 5 дни в седмицата.

Преди време професори шашнаха кандидат-студенти на изпит по литература, като им дадоха да пишат есе по мъдростта на Сенека "Всеки е толкова нещастен, за колкото се мисли". Мнозина родители публично изнедоволстваха, че са хвърлили децата им в такава дълбока философия. Но според психолозите една от отговорностите тъкмо на родителите е да запознаят децата си със сентенцията на древния римлянин, да я разшифроват и да ги накарат да осъзнаят мъдростта в нея. Това не е отвлечена философия, а разбиране за поведение, което води едновременно към успех и щастие, твърдят специалистите.

Когато човек най-късно в тийнейджърските години не е вникнал в тази философия, често пъти има успехи в професията, отлично семейство, много приятели, но се чувства "лузър", защото не може по достойнство да оценява постиженията си и все иска още, посочват експертите.

Като се замислите, вероятно нямате нужда от доказателства, че сентенцията на Сенека е вярна - дал ви ги е животът. Друг е въпросът дали я прилагате на практика в своето поведение.

Ако не сте убедени, може да потърсите примерно информация по темата за т.нар. самосбъдващо се пророчество. Накратко, с изследвания е доказано, че има положителна връзка между убеждение, поведение и резултат. Вярвате, че ви се случат хубави неща, полагате усилия за тях и те се случват. Очаквате нещо лошо, поведението ви се повлиява от това очакване и лошото настъпва.

Същото е с щастието и нещастието. Когато човек е песимист, всичко е склонен да оценява като неуспех и провал. Когато е оптимистично настроен, винаги търси добро и надежда.

Това е гледна точка към живота, която се формира до голяма степен от родителите, твърдят психолозите. Но никога не е късно да си я формирате и сами.

Най-напред ще е полезно честно да се замислите дали владеете науката и практиката за благоденствието - дали сте все недоволни и искате повече, или изпитвате благодарност за постигнатото. А после да впрегнете воля за промени.

Всъщност тази наука е трудна, децата масово не я усвояват в семействата си и университетите вече включват в програмите си курсове по щастие, които се оказват сред най-посещаваните.

Щастието се учи и можем да станем по-щастливи чрез практически упражнения, казва проф. Лори Сантос от "Йейл". Тя е използвала резултати от психологически изследвания и е създала процес, в който стъпка по стъпка човек стимулира своето щастие. Само че трябва да прави ежедневни упражнения, чрез които разпознава лошите си навици, отказва се от тях и развива нови добри.

Естествено, никой не може да се чувства добре, ако във всичко се проваля. Първата задача, която проф. Сантос възлага на студентите, е да идентифицират силните си черти, за да се префокусират именно върху тях. Това става с честно проучване на себе си, като ключовото е да откриете решения как да използвате в ежедневието си своите силни страни, изтъква професорката.

Много хора обаче нямат усещане за благоденствие даже когато всичко им върви. Хем искат още и още. Хем им се струва, че живеят като хамстер на въртележка - непрекъснато препускат и не знаят как да слязат, за да отдъхнат дори за миг.

Затова проф. Сантос в друго упражнение възлага на студентите всеки да си фиксира момент за наслаждение през деня. Това е точен час, в който всеки задължително трябва да отделя време за нещо, доставящо му удоволствие.

Следваща задача се опира на изследвания - като си съставя списък от 5 неща, за които е благодарен, поне веднъж седмично, човек увеличава щастието си.

Освен това е по-добре да се инвестира в преживявания, защото предметите често губят своята "стойност на щастие" в момента, когато вече са придобити.

Учете да казвате мили думи и да подарявате. Мозъкът е устроен така, че когато даваме награди на другите, възприемаме това като възнаграждаване на себе си, обяснява проф. Сантос.

Нейният съветът е за начало да си създадете един нов навик, който ви кара да се чувствате по-щастливи. После не само ще го прилагате, а и ще се страете да си създадете още, защото ще ви хареса.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Тайната на деловата харизма: Питайте, за да ви харесват

Как да спрете тихата агресия на шефа с елегантно "не" на задачите

10 конкретни техники да постигате кариерните си цели

Умственото разстояние помага за по-ефективно професионално учене

Обич към грешките - модел за емоционална стабилност и професионален успех

Топ 9 на мениджърите, които ви пречат да се развивате

Със супергеройската стойка наистина побеждавате

Синдром на дезориентацията, или защо на 10 години да си формулирате кариерни цели

Три стъпки да обърнете всяка критика в своя полза

На страха от провал очите са големи. Победете го с игра за моделиране на ситуации

Как ефективно да парирате колеги завистници

Въртенето на стрелките сваля работоспособността – внимателно следващата седмица

Безценното изкуство да очаровате с думи