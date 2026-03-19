САЩ обмислят да отменят санкциите срещу иранския петрол, натоварен на танкери

Възможно е скоро САЩ да отменят санкциите срещу анкциите срещу иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери, с цел увеличаване на световните доставки и понижаване на цените. Това заяви днес американският министърът на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс и БТА.

„В следващите дни може да отменим санкциите върху иранския петрол, който е натоварен на танкери. Става въпрос за около 140 милиона барела", заяви Бесънт в интервю за „Фокс Бизнес Нетуърк". По думите му „доставките се равняват на приблизително между 10 дни и две седмици от глобалното потребление".

Очаква се това количество да окаже временно понижаващ ефект върху цените на петрола, които през последните две седмици се задържат около 100 долара за барел.

Поскъпването е свързано с напрежението около Иран, включително затварянето на Ормузкия проток и нападения срещу танкери. Миналата седмица министерството на финансите предприе сходна мярка, позволяваща продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, които се равняват на около 130 милиона барела.

Бесент посочи, че Вашингтон разглежда и други възможности за увеличаване на предлагането, включително освобождаване на допълнителни количества от стратегическия си петролен резерв, в допълнение към вече обявените от МАЕ 400 милиона барела миналата седмица.

Той подчерта, че финансовото министерство няма да се намесва на финансовите пазари, а ще се съсредоточи върху увеличаване на физическите доставки, за да компенсира недостига от 10 до 14 милиона барела дневно вследствие почти изцяло спрения трафик през Ормузкия проток.

Бесънт допълни, че президентът Доналд Тръмп се очаква да обсъди с японския премиер Санае Такаичи възможностите за участие на японските военноморски сили в осигуряването на безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, тъй като през този маршрут Токио получава по-голямата част от петрола си.

„Тя (Санае Такаичи) е много проамерикански настроена. Мисля, че днес ще проведем много добра дискусия", каза Бесент, добавяйки, че Такаичи може да предприеме действия за евентуално освобождаване на допълнителни количества петрол от японските стратегически резерви - над договорените вече обеми.

Бесънт отбеляза също, че Китай се е превърнал в „ненадежден" доставчик на рафинирани горива, след като е ограничил износа към други азиатски държави.

Финансовият министър коментира и темата за това кой ще бъде следващият президент на Управлението за федерален резерв (УФР). Бесънт заяви, че срещите между предпочитания от Доналд Тръмп кандидат за поста - Кевин Уорш и американските законодатели протичат добре, допълва Ройтерс.

Той обаче отказа да коментира дали разследването срещу настоящия президент на централната банка Джером Пауъл ще бъде прекратено.

Процедурата по утвърждаване на Уорш в Сената е поставена под въпрос, след като високопоставен сенатор от Републиканската партия заяви, че ще блокира номинацията, докато продължава разследването, водено от федералния прокурор Жанин Пиро срещу Пауъл.

„Няма да коментирам воденото в момента разследване. Ще видим как ще се развият нещата. Но това, което ще се случи, е, че Кевин Уорш провежда срещи със сенатори. Срещите вървят много добре. Ще има изслушване", заяви Бесънт за „Фокс Бизнес Нетуърк", като уточни, че „това, което може да бъде забавено, е провеждането на гласуването (за заемането на поста президент на УФР от Уорш)".