Министър Младенова: Подкрепяме българските компании и научни организации за разработване на нови технологии в космическия сектор

Министърът на иновациите и растежа откри информационен ден, посветен на дейностите на Агенция на ЕС за космическа програма (EUSPA)

България има повече от 50 години опит в областта на космоса и капацитет да допринесе за развитието на космическите технологии в Европа. Ние сме активно ангажирани в подкрепата на космическия сектор, включително малки и средни предприятия, за разработване на иновативни технологии и реализиране на нови бизнес възможности и пазари.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която откри информационен ден, посветен на дейностите на Агенция на ЕС за космическа програма (EUSPA). Събитието се проведе в Министерството с участието на представители на Агенцията на ЕС.

Български фирми и научни организации получиха полезна информация за различните възможности за научноизследователска и развойна дейност, които EUSPA предлага за индустрията. Това включва и текущи възможности като поканите за предложения по „Хоризонт Европа" и програмата „Фундаментални елементи", както и други инициативи, насочени към космическите стартиращи компании. Участниците получиха разяснения от експертите за техническа и бизнес подкрепа, както и за възможностите за ускоряване на растежа им и разрастване чрез привличане на повече частни инвеститори.

Министър Младенова посочи, че сътрудничеството с Агенцията на ЕС за космическа програма осигурява за България важни ползи по отношение на укрепването на космическия технологичен и икономически капацитет като насърчава все повече предприемачи и млади хора да бъдат включени в екосистемата.

По нейните думи през последното десетилетие космическият сектор се е превърнал в стратегически актив за икономическия растеж в Европа.

„Възможностите, предлагани от европейските космически програми - Галилео, EGNOS, Govsatcom и Програмата за сигурна свързаност (IRIS2) са сред ключовите фактори за осигуряване на индустриално, технологично и стратегическо лидерство и автономност на Европа, тъй като те допринасят значително за намирането на ефективни решения на обществените предизвикателства и глобалните проблеми", изтъкна тя.

Министър Младенова подчерта още, че поредицата от информационни събития на МИР с EUSPA ще помогне за генерирането на нови бизнес идеи и разработването на продукти, базирани на сателитни данни и услуги от програмите EGNOS и Galileo, както и за разширяване на институционалното, научното и бизнес сътрудничеството в България.