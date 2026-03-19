Бомба от Сърбия - България има нов селекционер

КЕВР санкционира две дружества за пазарна манипулация на енергийната борса

КЕВР СНИМКА: Архив

Комисията за енергийно и водно регулиране наложи санкции на „Топлофикация София" и „Енерджи Маркет" заради установени нарушения при търговията с електроенергия. Според регулатора двете дружества са действали по предварителна договорка и са извършвали сделки на цени и в обеми, които значително се отклоняват от пазарните нива. Нарушенията са установени при търговия на електроенергия на Българската независима енергийна борса.

От Комисията посочват, че „Топлофикация София" е продавала електроенергия на „Енерджи Маркет" на по-ниски от пазарните цени. По този начин са били подавани подвеждащи сигнали към пазара относно реалните стойности на електроенергията.

Заради тези действия на всяко от двете дружества е наложена имуществена санкция в размер на 53 969,86 евро. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

От енергийния регулатор подчертават, че продължават да следят за подобни практики и работят по още случаи. Целта е да се предотвратят злоупотреби и манипулации на пазара, които водят до неправомерни печалби и изкривяване на конкуренцията.

