Земеделци алармират за скъпите торове за есенниците и поскъпването на горивата за пролетната сеитба

Земеделци алармират за скъпите торове за есенниците, тъй като предстои торене на пшеницата и ечемика, и за поскъпването на горивата на прага на пролетната сеитба на слънчоглед и царевица.

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) отправи искане за спешна среща с министър-председателя, министрите на земеделието и храните, финансите, икономиката и индустрията, както и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите във връзка с икономическите последици от усложнената международна обстановка върху земеделския сектор, съобщават оттам.

Повод за искането са нарастващите икономически сътресения, включително ефектите от военния конфликт в Иран, които оказват пряко и косвено влияние върху българското земеделие. Наблюдават се рязко повишение на цените на горивата, което води до значително увеличение на производствените разходи. „Същевременно, цените на ключови ресурси като торове и препарати за растителна защита продължават да нарастват, което допълнително утежнява финансовото състояние на земеделските производители и поставя под риск устойчивостта на сектора", алармират те.

Според НАЗ съществува реална опасност от намаляване на производството, загуба на конкурентоспособност и затруднения при изпълнение на текущите и бъдещи ангажименти на земеделските стопани.

Асоциацията настоява за спешен диалог с институциите с цел анализ на ситуацията, обсъждане на компенсаторни механизми и предприемане на координирани мерки за ограничаване на негативното въздействие върху сектора.