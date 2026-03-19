ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите се прибират с чартър веднага след мачо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22503911 www.24chasa.bg

Николай Найденов обсъди проблемите на водоснабдяването на Варна с Благомир Коцев

3072
Николай Найденов и Благомир Коцев СНИМКА: Пресцентър на МРРБ

На работна среща в МРРБ днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обсъди проблемите на водоснабдяването на Варна с кмета Благомир Коцев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

По време на разговора стана ясно, че южните квартали на града не могат да бъдат обезпечени с инфраструктура и водни количества. Към тези зони има голям инвеститорски интерес, но наличната мрежа е с изчерпани възможности за включване. Затова се търси решение как да се захранят с вода районите Аспарухово, Зеленика и Галата.

Министър Найденов и кметът Коцев обсъдиха и състоянието на Аспаруховия мост. Необходимо е първо да се възложи обследване на съоръжението, след което да се направи предпроектно проучване и да се изготви проект за ремонта на моста, след което ще бъдат извършени необходимите за подобряване на състоянието му строително-монтажни работи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС