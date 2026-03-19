Николай Найденов обсъди проблемите на водоснабдяването на Варна с Благомир Коцев

На работна среща в МРРБ днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обсъди проблемите на водоснабдяването на Варна с кмета Благомир Коцев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По време на разговора стана ясно, че южните квартали на града не могат да бъдат обезпечени с инфраструктура и водни количества. Към тези зони има голям инвеститорски интерес, но наличната мрежа е с изчерпани възможности за включване. Затова се търси решение как да се захранят с вода районите Аспарухово, Зеленика и Галата.

Министър Найденов и кметът Коцев обсъдиха и състоянието на Аспаруховия мост. Необходимо е първо да се възложи обследване на съоръжението, след което да се направи предпроектно проучване и да се изготви проект за ремонта на моста, след което ще бъдат извършени необходимите за подобряване на състоянието му строително-монтажни работи.