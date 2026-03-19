Иранските атаки унищожили 17% от капацитета на Катар за износ на втечнен газ

Иранските въздушни атаки „са унищожили 17 на сто от капацитета на Катар за износ на втечнен природен газ (ВПГ), което се оценява на около 20 млрд. долара пропуснати приходи на година и повдига риск за доставките към Европа и Азия". Това заяви днес Саад ал-Кааби, министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на държавната компания „КатарЕнерджи" (QatarEnergy), цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

По думите му са повредени два от 14-те съоръжения за компресиране на природен газ на страната и едно от двете съоръжения за втечняване на газ. В резултат около 12,8 милиона тона годишен капацитет за износ на ВПГ ще остане неизползваем за период от три до пет години.

„Никога не съм си представял, че Катар, а и регионът, ще бъдат подложени на подобна атака, особено от братска мюсюлманска държава по време на (свещения месец) Рамадан", заяви Саад ал-Кааби в интервю.

По-рано днес Техеран нанесе серия удари срещу петролната и газовата инфраструктура в Персийския залив след израелски атаки срещу ирански съоръжения. Според Ал-Кааби държавната „КатарЕнерджи" може да се наложи да обяви „извънредни обстоятелства по дългосрочни договори до пет години за доставки на втечнен природен газ към Италия, Белгия, Южна Корея и Китай за срок до пет години заради щетите на двата модула".

Той уточни, че компанията вече е обявявала форсмажорни обстоятелства в по-краткосрочен план след предишни атаки, но новите щети налагат преразглеждане на ангажиментите за по-дълъг период.

Влияние върху „ЕксонМобил" и странични ефекти

Американският петролен гигант „ЕксонМобил" (ExxonMobil) е партньор в повредените съоръжения за втечнен природен газ. Базираната в Тексас компания притежава дял в две производствени инсталации за втечнен природен газ - 34 на сто в „Ес4" (S4) и 30 на сто в „Ес6" (S6), посочи Ал-Кааби.

Последиците обаче се простират далеч извън сектора на втечнения газ. Износът на Катар на кондензат се очаква да намалее с около 24 на сто, докато този на втечнен петролен газ (LPG или пропан-бутан) да спадне с 13 на сто. Производството на хелий ще намалее с 14 на сто, а на нафта и сяра – с по около 6 на сто.

По думите на Ал-Кааби изграждането на повредените съоръжения е струвало приблизително 26 млрд. долара. „КатарЕнерджи" вече обяви форсмажорни обстоятелства върху целия си износ на втечнен природен газ след предишни въздушни атаки срещу комплекса ѝ в Рас Лафан - най-голямото съоръжение на катарската компания за втечнен природен газ и най-големия в света обект за втечняване на газ.

„За да бъде възобновено производството, първо трябва да спрат военните действия", добави министърът.