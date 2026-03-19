Със 128 гласа в последния си ден депутатите забраниха на енергийния министър да извади мините и ТЕЦ "Марица-изток 2" от БЕХ

Реформата е в плана за възстановяване и е залог за плащане 473 млн. евро

Със 128 гласа на депутати от всички парламентарни групи, без ПП-ДБ и АПС, в последния ден на Народното събрание беше гласувана забрана служебният министър на енергетиката да извади от структурата на Българския енергиен холдинг мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Това стана след два дни на извънредни заседания на енергийната комисия е заради сигнал от синдикатите, че това се готви, в 17,39,41 часа в пленарна зала.

Ангажиментът е част от плана за възстановяване. Първоначално в него беше записана реформата ЕСО и "Булгартрансгаз" да бъдат извадени от холдинга, което щеше да се отрази катастрофално на БЕХ заради облигационните заеми. В енергетиката отдавна се коментираше как така Брюксел ще се намесва в собствеността на търговска компания, пък било тя и държавна. Отговорът на чиновниците в ЕК бил, че не те са вписали тази реформа в плана, а България.

По-късно, като по-малко зло, е предоговорено двете дружества от Маришкия басейн да бъдат извадени от БЕХ и да се структурира нов холдинг само с тях. Брюксел имал съмнения, но не доказателства, че в рамките на холдинга се извършва кръстосано субсидиране и затова се настоявало за реформата. В енергийната комисия изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов категорично заяви, че няма субсидиране между дружествата.

Депутатите видяха в този ход на изваждане на държавните компании от Маришкия басейн опасност за унищожаването на въглищния регион и загуба на работни места.

За забраната това да се случи гласуваха ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "БСП-Обединена левица", ИТН, "Величие", "ДПС-Ново начало", МЕЧ. Депутатите от ПП-ДБ и от АСП отсъстваха от залата.

В последните дни народните представители дадоха максимума от себе си да гласуват законопроекти, за да спасят плащания по плана за възстановяване. В Предпоследния ден беше приет Закона за обществения транспорт, с което са спасиха над 600 млн. евро за новите влакове. В него бяха вкарани в последния момент и текстове за зарядните станции, което пък е условие за 437 млн. евро от четвъртото плащане.

Пак в името на тези 437 млн. евро бе приет и закона за лобизма.

Само че тези пари са силно под въпрос със забраната за преструктурирането на БЕХ. От Министерството на енергетиката провериха за "24 часа", че тази сума е максимума, с който ЕК може да санкционира държавата. Високопоставени в енергийната сфера и в управлението на еврофондове коментираха, че за ЕК тази реформа е ключова и е възможно да се придържат към максималната санкция.