Юлиян Попов изиска публичен достъп до първични данни от мониторинга на водите

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов изиска информация за възможните действия, които могат приоритетно да бъдат предприети за осигуряване на публичен достъп в машинно четим формат до първичните данни от осъществявания мониторинг на водите. За целта той е изпратил писма до Изпълнителната агенция по околна среда, Националният институт по метеорология и хидрология, Института по океанология при Българската академия на науките и Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, които извършват мониторинг на водите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В писмата се посочва, че изпълнението на дейностите по мониторинг се финансира с публични средства и съгласно националното и европейското законодателство е необходимо институциите да отворят първичните данни от наблюденията и оценките, получени от мониторинга, тъй като те са основа за по-добро управление, научни разработки, по-качествени анализи и по-бързи инвестиционни решения. В тях се обосновава и задължението мониторинговите данни в пространствената им част да бъдат не само съхранявани, но и реално достъпни онлайн.

„Институциите, осъществяващи мониторинга на водите, следва да оптимизират надлежното изпълнение на задълженията и отговорностите си по тази част от Закона за водите“, е посочено в писмата. Поставено е изискването публичният достъп да бъде осигурен чрез публикуване на данните и информацията в машинно четим и съответстващ на данните обработваем формат (excel, word, pdf, shape и т.н.).

„Публикуването на сканирани документи, снимки на таблици или заключени файлове не е реален достъп до данни. Докладите и обобщенията са важни, но не могат да заменят самите данни. Отварянето на първичните данни е въпрос на законност, ефективност и доверие в институциите и е важна част от модернизацията на държавата“, заявява в писмата министър Попов.

Започвам решителни действия за отваряне на първичните данни, събирани с публични средства от институции и структури в системата на МОСВ и от свързани с нея изпълнители, информира в началото на месеца Юлиян Попов. По думите му, това е необходима стъпка към по-добро управление, по-качествени анализи и по-бързи инвестиционни решения.