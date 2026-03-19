Румънско месо през нелегални кланици до Ихтиман в магазини в София (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БАБХ вече е подала сигнал до прокуратурата, схемата действала от поне 3-4 години

Месо от Румъния, внесено незаконно у нас и транжирано в нелегални кланици до Ихтиман, е стигнало до магазини в София. Това са първоначалните данни от проверката на БАБХ.

Според новия директор на агенцията Ангел Мавровски контрабандният канал е работил поне от 3-4 години, а може и от повече. Според него

месото се е продавало в малки магазини,

защото големите търговци не биха си позволили да вземат случайно добито.

“Някой си е затварял очите широко за нелегалните кланици. Според проучванията ни съществуването на нелегалните кланици се е случвало и със знанието на наши служители, както и на други институции”, каза Мавровски по БНТ. Според него камарите от кожи, кости и вътрешности нямало как да не се забележат от местната власт и други институции.

Шефът на БАБХ допълни, че пратките с месо са били хващани няколко пъти на границата. След това обаче не произтичали никакви мерки.

Нелегалните кланици бяха разкрити в събота, като на място заедно с полиция, инспектори от БАБХ и Мавровски отиде и земеделският министър Иван Христанов. Те вече са подали и сигнал в прокуратурата.

Попадат на няколко локации край на Ихтиман, където се транжират животните. Намерени са пресни отпадъци, кости и следи от добре организирана схема, а не еднократно нарушение.

“Животните са от Румъния, което се установи от ушните марки, разпръснати по цялото поле. Оказа се, че има и животни, които се водят за живи в Румъния, но на практика останки от тях бяха открити до Ихтиман”, каза още Мавровски.

При акцията е задържан камион, натоварен с 27 животни, които в момента се изследват в лаборатория. При част от тях са установени антитела за ку-треска, което налага предприемането на допълнителни ветеринарномедицински мерки и засилване на контрола върху движението на животни.

Допускането на работата на нелегални кланици години наред показва тотално

безхаберие за здравето на хора

и унищожаване на българското производство, заяви земеделският министър Иван Христанов. Той посочи, че са открити и ушни марки от различни райони на страната, включително от Велинград. Това показвало движение на животни през различни региони и риск от разпространение на заболявания като шарка и чума.

Животновъди твърдят, че подобни случаи не са изненада и от години подават сигнали за нелоялна конкуренция и нерегламентиран внос. Според тях контролът е насочен основно към регистрираните производители, докато сивият сектор остава трудно проследим.

Легалните кланици и преработватели на месо минават през постоянни проверки,

спазват всички изисквания и плащат разходите за това. В същото време месо влиза в страната без контрол и после се продава по-евтино, което било директен удар по българските производители и по животновъдите, защото има риск от заболяване на стадата им.

Изглежда, че районът на Ихтиман се очертава като проблемна зона за незаконни кланици. Още миналата година, малко преди Великден, при акция на Икономическата полиция в микробус бяха открити около 120 кг телешко месо, включително глави и карантия, без документи за произход. На приземния етаж на къща инспектиращите попаднаха на помещение, оборудвано за клане на животни и добив на месо, което не е регистрирано по реда на Закона за храните.

Заради поредицата от такива случаи в сряда министър Иван Христанов обяви на брифинг в Министерския съвет, че започва акция “Чиста храна”, за да се гарантира на българските потребители, че

месото, което достига до тях за Великден и Гергьовден, е качествено

Проверките щели да продължат и след празниците, акцията не била кампанийна.

Една от причините за нея са и откритите над 40 огнища на болестта шап на остров Кипър, а от онзиден - и на остров Лесбос. Освен това в Гърция има още над 120 огнища на шарка. “Ще свикаме кризисен щаб. Ситуацията по границите е безконтролна. Затова с МВР ще прекратим нелегалния внос. Вече имаме засечени пратки с агнета от Гърция, спрени бяха и такива от Румъния към Ихтиман при Дунав мост в Русе”, посочи се Мавровски.

За да се засили контролът, БАБХ съвместно с МВР ще

организират контролни пунктове и по пътищата

с очакван интензивен превоз на животни в близост до границите.

“Ще се проверяват всички транспортни средства, които превозват живи животни, тяхната документация и произход. Ще се извършват и съвместни проверки при сигнали”, обясни зам.-директорът на Главна дирекция “Национална полиция” старши комисар Цветан Йоцов. Жандармерията също ще се включи.