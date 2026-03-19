Депутатите първо спасиха, после изтриха 437 млн. по плана за възстановяване (Обзор)

На прощаване с 51-ия парламент депутатите ускорено гласуваха законопроекти в опит да спасят плащания по плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В последния си работен ден в четвъртък приеха Закона за обществения транспорт, с което бяха спасени над 600 млн. евро за новите влакове. В него бяха вкарани и текстове за зарядните станции, което пък е условие за 437 млн. евро от четвъртото плащане. Пак в името на тези 437 млн. евро бе приет и законът за лобизма.

Въпреки това обаче парите остават под въпрос заради забраната за преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Със 128 гласа на депутати от всички парламентарни групи, без ПП-ДБ и АПС, мина забраната служебният министър на енергетиката да извади от БЕХ държавните мини “Марица-изток” и ТЕЦ “Марица-изток 2”. Това стана по-малко от час преди разпускането на парламента заради предизборната кампания.

Ангажиментът за тази реформа бе поет в ПВУ. Първоначално в него бе записано ЕСО и “Булгартрансгаз” да бъдат извадени от холдинга, което щеше да се отрази катастрофално на БЕХ заради облигационните заеми. По-късно бе предоговорено двете дружества от Маришкия басейн да не са част от БЕХ и да се структурира нов холдинг само с тях. Депутатите обаче видяха в този ход опасност за унищожаването на въглищния регион и загуба на работни места. Поради това с гласовете на ГЕРБ-СДС, “Възраждане”, “БСП - Обединена левица”, ИТН, “Величие”, “ДПС - “Ново начало” и МЕЧ бе решено да няма нова структура на БЕХ.

От Министерството на енергетиката посочиха, че тези 437 млн. евро са максимумът, с който ЕК може да санкционира България. Високопоставени в енергийната сфера и в управлението на еврофондове експерти коментираха, че тази реформа е ключова и е възможно Брюксел да се придържа към максималната санкция.