Шефът на МАЕ и китайският посланик във Франция обсъдиха стабилизирането на петролния пазар

Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол е обсъдил с китайския посланик във Франция Дън Ли международното сътрудничество за стабилизиране на световните петролни пазари в полза на всички страни. Това съобщи МАЕ след днешната среща между Фатих Бирол и посланик Дън Ли в централата на агенцията в Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Страните от МЕА се съгласиха да освободят 400 милиона барела петрол от резервите си на световните пазари – най-голямото количество в историята на агенцията – в отговор на скока в цените на суровия петрол, причинен от започналата на 28 февруари американско-израелска военна офанзива срещу Иран.

МЕА може да освободи допълнителни количества, ако се наложи, заяви Бирол в понеделник.

Китай е асоцииран член на МЕА, което му дава достъп до срещите на агенцията, политическите процеси и дейностите за изграждане на капацитет, но без да поема изцяло задълженията на членството в организацията.

Страните от МЕА разполагат със стратегически петролни резерви от общо над 1,8 милиарда барела, в това число държавни запаси и задължителни индустриални резерви. Това е шестото координирано освобождаване на запаси в историята на МАЕ. Агенцията е освобождавала количества петрол през 1991, 2005 и 2011 г., както и два пъти през 2022 г.

МАЕ има 32 страни членки, сред които САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Турция, Япония, Южна Корея и редица европейски държави – Германия, Франция и други. Повече от дузина държави обаче са асоциирани членки в организацията, включително Китай, Индия, Тайланд и Кения.

Страните, членуващи в МАЕ, като цяло отговарят за 80 процента от световното търсене на енергия, според данни на агенцията.