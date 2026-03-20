В хана “Хаджи Николи” показват Славейковата библия...

Северен пътен възел “Трапезица” ще извежда 6000 коли на ден от Стария град на Велико Търново

Дима Максимова

Южният пътен възел във Велико Търново е най-голямото пътно съоръжение в Северна България. Предстои строителството на Северния пътен възел.

Ковидът и политическите кризи отложиха реализацията му, АПИ предвиди проекта в инвестиционната си програма за тази година

Между 4000 и 6000 автомобила на ден преминават през старата част на Велико Търново, влизайки от Горна Оряховица и Арбанаси, за да достигнат до центъра, кварталите, бизнес и индустриалните зони на областния център.

За да изведе целия трафик от стария град, местната управа стартира идеята за изграждането на северен пътен възел в подножието на хълма Трапезица.

Инфраструктурният обект ще свърже републикански пътища и международни коридори - затова идеята се харесва на регионалното министерство още от времето на третото правителство на Бойко Борисов. Ковидът и политическите кризи от последните години обаче отлагат реализацията й.

Концепцията за северния пътен възел бе върната в дневния ред през 2025 година - в мандата на правителството на Росен Желязков. Изготвен е доклад за оценка на въздействието на обекта върху околната среда - една от финалните стъпки преди процедурите за строителство.

Инициатор е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), а в началото на април във Велико Търново ще има и обществено обсъждане на проекта.

Северният пътен възел е много необходим, тъй като ще направи директна връзка между пътя Велико Търново - Арбанаси - Горна Оряховица и международния коридор Русе - Велико Търново - Свиленград още в района на крепостта "Трапезица" - край едноименната жп гара, в района на двата тунела на Велико Търново.

Самият възел ще включва две големи мостови съоръжения и четири отклонения, без да засяга защитени територии или културно-исторически обекти.

През 2022 година инвестицията се оценяваше на около 10 млн. евро. В инвестиционната програма на АПИ за 2026 г. Северният пътен възел бе предвиден като приоритетен обект.

Четете още

Още от Икономика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)