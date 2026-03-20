Модерно VR преживяване в старата столица

САЩ забраниха на три държави сделки с руски петрол

САЩ забраниха на три държави сделки с руски петрол

САЩ измениха временния си лиценз за сделки с руски петрол, като въведоха допълнителни ограничения. Новото 30-дневно разрешение, издадено на 19 март и валидно до 11 април, заменя предходния лиценз от 12 март и позволява продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на танкери до тази дата, пише The Hindu.

Въпреки че основните условия остават непроменени, от обхвата на облекчението изрично се изключват Северна Корея, Куба и Иран. Същото важи и за лица и организации, свързани с окупираните от Русия територии на Украйна, включително Крим.

Мярката е част от усилията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да ограничи ръста на цените на енергията на фона на ескалацията на конфликта в Западна Азия.

